تيك توك تعود إلى العمل مجددًا في الولايات المتحدة بعد مدة حظر قصيرة

عادت منصة تيك توك إلى العمل مجددًا في الولايات المتحدة بعد تعهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب بوقف حظر المنصة بمجرد توليه منصبه.

وقالت الشركة في بيان: “بالتعاون مع مزودي خدماتنا، نحن في طور استعادة الخدمة. نُعرب عن شكرنا للرئيس ترامب لتقديمه الوضوح والضمان اللازمين لمزودي خدماتنا، مما يضمن عدم تعرضهم لعقوبات، وإتاحة تيك توك لأكثر من 170 مليون أمريكي، بالإضافة إلى دعم أكثر من 7 ملايين شركة صغيرة”.

وكان ترامب قد أكّد يوم الأحد أنه سيصدر أمرًا تنفيذيًا بعد تنصيبه لتمديد المدة الزمنية التي يتيحها القانون قبل تنفيذ الحظر، مما يمنح الشركة فرصة أكبر لتقليل ارتباطها بشركتها الأم بايت دانس، مع إمكانية إنشاء شراكة جزئية مع مستثمرين أمريكيين.

وأوضح ترامب، عبر منشور في منصته الخاصة تروث سوشيال أن هذا القرار “سيتيح للشركة والإدارة الأمريكية التوصل إلى اتفاق يحمي الأمن القومي للولايات المتحدة”. كما أكد أن الشركات التي تستضيف التطبيق في متاجرها، مثل جوجل وآبل، لن تواجه عقوبات جراء السماح باستمرار وصول المستخدمين إلى التطبيق.

ومع أن ترامب لم يحدد مدة زمنية دقيقة لعملية البيع، إلا أنه أعرب عن رغبته في إنشاء “مشروع مشترك” بين الشركة المالكة ومستثمرين أمريكيين جدد.

وجدير بالذكر أن تيك توك قد توقفت عن العمل صباح الأحد نتيجة قانون فيدرالي يجبر المنصة على فك ارتباطها بشركتها الأم بايت دانس التي تتخذ من الصين مقرًا لها.

وأثنت تيك توك على موقف ترامب الذي وصفته بـ”الداعم القوي للتعديل الأول للدستور والمناهض للقمع التعسفي” على حد تعبيرها، وأكّدت أنها ستعمل مع الرئيس المنتخب على إيجاد حل طويل الأمد يضمن استمرار وجودها في الولايات المتحدة.

ومع أن تعهد ترامب يمنح بصيص أمل لاستعادة التطبيق، فإن بعض الخبراء القانونيين يرون أن الرئيس قد لا يمتلك السلطة لتعليق تنفيذ قانون أقرته السلطة التشريعية، وأيّدته المحكمة العليا.

وتبقى التساؤلات قائمة حول مدى كفاية وعود ترامب لمنح شركاء تيك توك الثقة الكافية لإعادة تشغيل التطبيق. ولم تُصدر آبل أو جوجل أي تعليقات فورية حتى الآن بشأن التطورات الأخيرة، وما زال التطبيق حتى الآن غائبًا عن متاجر التطبيقات في الولايات المتحدة، لكن يتوقع عودته خلال وقتٍ قصير مع تطبيقات أخرى محظورة تابعة للشركة مثل CapCut و Lemon 8 و Marvel Snap.