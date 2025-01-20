بشروط.. ترامب يرفع الحظر عن تيك توك مؤقتًا

أعلن الرئيس المنتخب دونالد ترامب أنه سيصدر أمرًا تنفيذيًا يوم الاثنين لتمديد المهلة المحددة لمنصة تيك توك بعد حظرها في الولايات المتحدة.

وأشار ترامب إلى أن الحل يكمن في بيع التطبيق جزئيًا لضمان الأمن القومي الأمريكي، وأوضح عبر منصة “تروث سوشيال” التابعة له أنه يطالب شركات مثل آبل وجوجل بإعادة التطبيق إلى العمل داخل الولايات المتحدة، مشيرًا إلى إمكانية إنشاء مشروع مشترك تمتلك فيه الولايات المتحدة 50% من التطبيق.

وقال ترامب: “أناشد الشركات بعدم ترك تيك توك في الظلام! سأصدر أمرًا تنفيذيًا يمدد المدة الزمنية قبل تنفيذ الحظر، مما يتيح لنا إتمام صفقة تحمي أمننا القومي. الأمر سيتضمن أيضًا تأكيدًا بعدم مسؤولية أي شركة أسهمت في إبقاء التطبيق قيد العمل قبل إصدار قراري”.

وتأتي هذه الخطوة قبيل حفل تنصيب ترامب المقرر يوم الاثنين، إذ أشار إلى أن “الأمريكيين يستحقون متابعة الحدث”، وعدّ فكرة المشروع المشترك “مجرد مقترح أولي”، مضيفًا أنه بهذا الإجراء يمكن “إنقاذ تيك توك، ووضعه في أيدٍ أمينة، وجعله ذا قيمة كبيرة تصل إلى مئات المليارات، وربما تريليونات الدولارات”، على حد تعبيره.

وشكك عدد من المشرعين الجمهوريين في إمكانية إيقاف الحظر دون إتمام صفقة بيع فعلية للتطبيق. وأكد رئيس مجلس النواب مايك جونسون في تصريح لشبكة NBC الأمريكية قائلًا: “إذا كان الرئيس ترامب يريد إنقاذ تيك توك، فهذا يتطلب تنفيذ عملية بيع حقيقية”.

وأشار جونسون إلى أن تمديد المهلة ممكن فقط في حال وجود اتفاقية بيع قيد التنفيذ.

يُذكر أن هذه التطورات تأتي بعد دخول قانون حظر تيك توك حيز التنفيذ، مما يجعل الوضع الحالي للتطبيق معلقًا حتى التوصل إلى اتفاق نهائي.