إيلون ماسك يبحث إعادة إطلاق منصة مشاركة الفيديو Vine

يدرس إيلون ماسك فكرة إعادة منصة مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة “فاين Vine” إلى العمل ضمن منصته الاجتماعية إكس، وفقًا لما نشره عبر حسابه الخاص، مستغلًا مشكلة الحظر التي تواجهها منصة تيك توك في الولايات المتحدة.

وكانت منصة Vine، التي اكتسبت شهرة كبيرة خلال 8 سنوات من وجودها، تقدّم مقاطع فيديو مدتها 6 ثوانٍ فقط، وقد تأسست في يونيو من عام 2012، ثم استحوذت عليها تويتر بعد 4 أشهر مقابل 30 مليون دولار.

وسمحت المنصة بمشاركة مقاطع الفيديو عبر شبكات اجتماعية أخرى مثل فيسبوك وتويتر، كما استُخدم تطبيقها لتصفح مقاطع الفيديو المُصنّفة حسب المواضيع، بهدف تشجيع انتشارها. وقد نافست “فاين” منصات أخرى مثل إنستاجرام وسناب شات آنذاك، ووصل عدد مستخدميها النشطين إلى أكثر من 200 مليون مستخدم بنهاية عام 2015، لكن تويتر أعلنت فجأة إيقاف المنصة عن العمل في عام 2016.

ويأتي قرار ماسك ببحث إحياء منصة فاين ضمن رؤيته الطموحة لشبكة إكس، تويتر سابقًا، التي يسعى إلى تحويلها إلى “تطبيق شامل” يقدم خدمات متنوعة مثل الرسائل والمدفوعات المالية والترفيه.

وتُعد تلك الخطوة – حال تنفيذها – خطوة جريئة في سوق مزدحم بمنصات الفيديو القصيرة، مثل تيك توك وإنستاجرام وسناب شات.

ومن الجدير بالذكر أن ماسك قد أشار إلى هذه الفكرة سابقًا من خلال استطلاع رأي نشره عبر حسابه، وتساءل فيه عن مدى رغبة المستخدمين في عودة Vine. وأفادت تقارير سابقة بأن الكود البرمجي للمنصة يحتاج إلى “عمل كبير” لإعادة تشغيله.

وإذا تمكن ماسك من إدماج Vine في منظومة إكس، فقد يتمكن من تقديم تجربة مشابهة لميزة Reels في إنستاجرام، مما يعزز جاذبية المنصة.

ويأتي توقيت عودة Vine بالتزامن مع جهود تيك توك لحل القضايا القانونية والتنظيمية التي أدت إلى حظره في الولايات المتحدة مع مجيء الرئيس ترامب.

We’re looking into it

— Elon Musk (@elonmusk) January 19, 2025