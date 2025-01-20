إنستاجرام ترفع الحد الأقصى لمقاطع الفيديو القصيرة “Reels”

أعلن آدم موسيري، رئيس منصة إنستاجرام، مجموعة من التحديثات التي سيبدأ إطلاقها هذا الأسبوع، وتشمل تمديد مدة مقاطع الفيديو القصيرة Reels لتصل إلى ثلاث دقائق بحد أقصى، مع تغيير تصميم “الشبكة المربعة” التقليدي في صفحات المستخدمين إلى تصميم مستطيل.

وتهدف المنصة بتمديد مدة مقاطع الفيديو القصيرة إلى 3 دقائق إلى دعم المستخدمين الذين يرغبون في مشاركة مقاطع أطول.

ويبدو هذا التحديث مشابهًا لتوجه تيك توك السابق عندما رفعت المنصة المدة القصوى لمقاطع الفيديو من دقيقة إلى 3 دقائق ثم إلى 10 دقائق في عام 2022، بجانب اختبار مدد أطول مع بعض صنّاع المحتوى.

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع حظر تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة، بعد قرار المحكمة العليا تأييد قانون حظر التطبيق بسبب عدم بيعه لجهة أمريكية، ثم دخول القانون حيز التنفيذ مساء السبت.

وأشار موسيري، عبر مقطع فيديو له في منصة إنستاجرام، إلى أن التغيير في “تصميم الشبكة” يهدف إلى مواكبة طبيعة المحتوى الرأسي الشائع بين المستخدمين، موضحًا أن “الصور المربعة هي تراث إنستاجرام، لكن أغلب المحتوى الآن يُرفع بتنسيق رأسي”، وأضاف قائلًا: “أعلم أن هذا التغيير قد يسبب بعض الإزعاج، لكنه جزء من عملية انتقالية ضرورية”.

ومن الجدير بالذكر أن إنستاجرام قد أعلنت حديثًا تغييرًا آخر جديدًا، وهو إضافة تبويب جديد في صفحة مقاطع الفيديو القصيرة Reels يعرض مقاطع الفيديو التي أُعجب بها الأصدقاء، أو أضافوا إليها تعليقات، على غرار ميزة “نشاط الأصدقاء Activity”، التي أُزيلت قبل سنوات بسبب مخاوف متعلقة بالخصوصية.

وتأتي هذه التغييرات في وقتٍ يشهد تصاعد المنافسة بين منصات التواصل الاجتماعي، مع سعي إنستاجرام إلى تعزيز مكانتها كوجهة مفضلة للمحتوى الإبداعي، خاصةً مع حظر تيك توك في الولايات المتحدة.