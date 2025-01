إكس وبلوسكاي تسهّلان مشاهدة مقاطع الفيديو العمودية

أعلنت منصتا التواصل الاجتماعي الأمريكيتان إكس (تويتر سابقًا) وبلوسكاي إطلاق مزايا جديدة تهدف إلى تسهيل تصفح مقاطع الفيديو العمودية ومشاهدتها عبر تطبيقاتهما.

وتأتي هذه الخطوة وسط حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل منصة تيك توك في الولايات المتحدة، إذ عادت إلى العمل بعد توقف قصير. ومع ذلك، استغلت المنصتان الفرصة لتعزيز حضورهما في مجال الفيديو العمودي، الذي يشهد إقبالًا متزايدًا.

وأطلقت منصة إكس ميزة جديدة لمستخدميها في الولايات المتحدة تشكّلت في “تبويب الفيديو” الذي يظهر كزر دائري في شريط التنقل السفلي للتطبيق. وأوضحت المنصة أن هذه الميزة تتيح للمستخدمين استكشاف موجز مخصص لمقاطع الفيديو المقترحة، التي تعكس الطبيعة الآنية للمنصة عبر مجالات متعددة مثل الرياضة والترفيه والأخبار.

you better not be making a dedicated video tab when I get home

me: pic.twitter.com/ZbmLBmSbDp

— X (@X) January 20, 2025