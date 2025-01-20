إكس وبلوسكاي تسهّلان مشاهدة مقاطع الفيديو العمودية

أعلنت منصتا التواصل الاجتماعي الأمريكيتان إكس (تويتر سابقًا) وبلوسكاي إطلاق مزايا جديدة تهدف إلى تسهيل تصفح مقاطع الفيديو العمودية ومشاهدتها عبر تطبيقاتهما.

وتأتي هذه الخطوة وسط حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل منصة تيك توك في الولايات المتحدة، إذ عادت إلى العمل بعد توقف قصير. ومع ذلك، استغلت المنصتان الفرصة لتعزيز حضورهما في مجال الفيديو العمودي، الذي يشهد إقبالًا متزايدًا.

وأطلقت منصة إكس ميزة جديدة لمستخدميها في الولايات المتحدة تشكّلت في “تبويب الفيديو” الذي يظهر كزر دائري في شريط التنقل السفلي للتطبيق. وأوضحت المنصة أن هذه الميزة تتيح للمستخدمين استكشاف موجز مخصص لمقاطع الفيديو المقترحة، التي تعكس الطبيعة الآنية للمنصة عبر مجالات متعددة مثل الرياضة والترفيه والأخبار.

you better not be making a dedicated video tab when I get home me: pic.twitter.com/ZbmLBmSbDp — X (@X) January 20, 2025

ومن جهة أخرى، أطلقت منصة بلوسكاي الناشئة موجزات مخصصة للفيديو تتيح للمستخدمين تصفح مقاطع الفيديو عبر التمرير لأعلى أو لأسفل، مع إمكانية إنشاء موجزات مستهدفة تعرض محتوى الفيديو فقط من وسوم محددة.

وصرّحت المنصة في منشور رسمي بأنه: “يمكنك تثبيت هذه الموجزات أو تركها غير مثبتة. وإن منصة بلوسكاي صُممت لتكون قابلة للتخصيص وفق رغبة المستخدمين”. وأضافت أن تبويب الفيديو الجديد يظهر تحت علامة التبويب الخاصة بالبحث، ويعرض خطًا زمنيًا لأكثر مقاطع الفيديو رواجًا في المنصة.

ووجهت بلوسكاي شكرها لمطوري بروتوكول AT اللامركزي، الذي تعتمد عليه المنصة، والذي يستخدمه المطورون لتطوير تطبيقات بديلة لتيك توك مخصصة للفيديو اعتمادًا على محتوى المنصة، مثل Tik.Blue و Skylight.Social و Bluescreen.Blue التي ما زالت قيد التطوير.

وتُظهر هذه التحديثات تصاعد المنافسة بين منصات التواصل الاجتماعي في استقطاب جمهور تيك توك، وتقديم تجارب جديدة ومبتكرة للمستخدمين الباحثين عن محتوى الفيديو العمودي.