آبل تخطط لإعادة تصميم تطبيق الكاميرا في iOS 19

تتزايد التسريبات والشائعات حول نظام التشغيل iOS 19 المنتظر الذي من المتوقع إطلاقه في خريف عام 2025 مع توقعات بتغييرات جذرية في تطبيق الكاميرا، بالإضافة إلى تطوير كبير في أداء المساعد الصوتي سيري ليضاهي قدرات الذكاء الاصطناعي في ChatGPT.

وأفادت تسريبات حديثة بأن آبل تعمل على إعادة تصميم تطبيق الكاميرا بنحو كامل، ونشرت قناة “Front Page Tech” في يوتيوب مقطع فيديو يوضح الشكل المتوقع للتطبيق نقلًا عن مصادر مطلعة داخل الشركة.

وتشمل التغييرات الأساسية في التطبيق قوائم شفافة للتحكم في الكاميرا مستوحاة من نظام visionOS الخاصة بنظارة Apple Vision Pro.

ويُظهر التصميم الجديد مساحة أكبر لمنظور الكاميرا مقارنةً بنظام iOS 18، مع تقسيم أدوات التحكم إلى فئتين للصور والفيديو في أسفل الشاشة، وعرض مزايا مثل تسجيل الفيديو المكاني، واستخدام مؤقت للصور، وإعدادات دقة الفيديو ومعدل الإطارات في أعلى الشاشة عند الحاجة.

وفي سياقٍ متصل، أفادت وكالة بلومبرغ بأن نظام iOS 19 سيضم نسخة مطورة من سيري تعتمد على نماذج لغوية أكثر تطورًا، مما يجعل المساعد الرقمي قادرًا على تنفيذ طلبات أكثر تعقيدًا بأسلوب شبيه بـ ChatGPT.

ومن المتوقع الكشف عن النسخة الجديدة من سيري خلال إعلان iOS 19، لكنها قد لا تتوفر حتى ربيع عام 2026 المقبل ضمن تحديثات لاحقة، وفقًا للوكالة.

وفي الوقت الحالي، تواصل آبل إضافة تحسينات إلى سيري، مثل التكامل مع ChatGPT، ومن المتوقع أن توفر تكاملًا مع روبوت Google Gemini في تحديثات لاحقة.

ومن المتوقع إصدار مزايا iOS 19 على مراحل مع التحديثات اللاحقة (من iOS 19.1 حتى iOS 19.4) على غرار نظام iOS 18 الحالي، ومن المنتظر أن يكون النظام متوافقًا مع كافة الأجهزة القادرة على تشغيل نظام iOS 18، لكن المزايا الجديدة قد لا تتوفر في الإصدارات الأقدم.