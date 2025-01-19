يُعدّ هاتف Honor Magic 7 Pro الرائد الجديد منافسًا قويًا في سوق الهواتف الذكية المميزة، ويُعدّ من أبرز الهواتف التي يمكنك التفكير في اختيارها إذا كنت تبحث عن هاتف رائد يتمتع بمواصفات قوية وتصميم مميز، مع دعم الشحن السريع، ونظام الكاميرا الاحترافي، ودعم مزايا الذكاء الاصطناعي.

أطلقت هونر هذا الهاتف في الأسواق العالمية قبل بضعة أيام، ويُعد Magic 7 Pro من أوائل الهواتف التي تُطرح عالميًا بمعالج كوالكوم الجديد Snapdragon 8 Elite.

ولتوضيح مواصفاته ومزاياه، سنقدم فيما يلي مراجعة شاملة لهاتف Honor Magic 7 Pro الجديد:

التصميم:

يتميز Honor Magic 7 Pro بتصميم عصري وأنيق، وتبلغ أبعاده 162.7 × 77.1 × 8.8 ملم ويزن 223 جرامًا. وتأتي الواجهة الأمامية مغطاة بطبقة زجاجية مقاومة للخدوش من نوع (NanoCrystal Shield)، ويضم الهاتف إطارًا معدنيًا يعزز من صلابته.

يدعم Magic 7 Pro معيار IP68/IP69 لمقاومة الماء والغبار، مما يجعله قادرًا على تحمل الغمر في الماء حتى عمق يصل إلى متر ونصف المتر لمدة تصل إلى نصف ساعة.

ملخص سريع لأجواء اطلاق HONOR Magic7 Pro بالشرق الاوسط, كان يوما حفلاً بالفعاليات.#HONORMagic7Pro pic.twitter.com/cfhTUJZuKG — HONOR KSA (@HonorKSA) January 16, 2025

الشاشة:

يضم هاتف هونر Magic 7 Pro شاشة LTPO OLED بحجم قدره 6.8 بوصات، تدعم عرض مليار لون مع دعم تقنية HDR Vivid و Dolby Vision. كما تدعم الشاشة معدل تحديث متغير يصل إلى 120 هرتزًا، مما يعزز تجربة التصفح والتنقل بين التطبيقات.

تمتاز شاشة هذا الهاتف بدقة تبلغ 2800 × 1280 بكسلًا، مع كثافة تبلغ 453 بكسلًا لكل بوصة، وسطوع يصل إلى 5000 شمعة في المتر المربع، مما يجعلها مثالية للاستخدام تحت أشعة الشمس المباشرة.

المعالج والأداء:

يعمل هاتف Honor Magic 7 Pro بمعالج Snapdragon 8 Elite الأحدث من كوالكوم والمطور بتقنية تصنيع تبلغ 3 نانومتر، ويأتي مع وحدة لمعالجة الرسومات من نوع Adreno 830. ويمتاز هذا المعالج بالأداء الفائق القوة والكفاءة في استهلاك الطاقة.

يتوفر هاتف هونر مع ذاكرة تخزين بسعة تبدأ من 256 جيجابايت وتصل إلى تيرابايت واحد، وذاكرة وصول عشوائي بسعة تبلغ 12 أو 16 جيجابايت؛ مما يجعله مثاليًا للتطبيقات الثقيلة والمهام المتعددة.

يعمل الهاتف بنظام أندرويد 15 مع واجهة المستخدم MagicOS 9 التي توفر تجربة استخدام سهلة وسلسة، مع دعم مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي؛ إذ يأتي الهاتف مزودًا بتطبيق Gemini AI من جوجل، إلى جانب تطبيقات مدعومة بالذكاء الاصطناعي من تطوير هونر، ومنها أدوات للترجمة وتسجيل الملاحظات.

لم نروج لهاتف HONOR Magic7 Pro بالتجربة المثالية فقط لأنه مزود بأقوى العتاد الموجود بالساحة فحسب. بل لطريقة تجانس كل هذه الامكانات في نظام تشغيل مدعوم بذكاءاصطناعي صمم خصيصاً لتلبية جميع احتياجاتك بكل سهولة وعملية.#الماجيك_يهديكم_التجربة_المثالية | #HONORMagic7Pro pic.twitter.com/oSiRYbx5AN — HONOR KSA (@HonorKSA) January 19, 2025

الكاميرا:

يقدم هاتف هونر الجديد تجربة تصوير احترافية مما يجعله مناسبًا لهواة التصوير الفوتوغرافي، ويتضمن هذا الهاتف نظام كاميرا يتمتع بالمواصفات التالية:

الكاميرا الخلفية الثلاثية العدسات

العدسة الرئيسية: بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة متغيرة بين f/1.4 و f/2.0. وتضم مستشعرًا يبلغ حجمه 1/1.3 بوصة وتدعم تقنية التثبيت البصري OIS والتركيز التلقائي، مما يضمن الحصول على صور واضحة وعالية الجودة في ظروف الإضاءة المختلفة.

العدسة المقربة: تأتي بدقة قدرها 200 ميجابكسل، مع فتحة عدسة تبلغ f/2.6 وتدعم التقريب البصري حتى 3x، وتمتاز بقدرتها على التقاط التفاصيل الدقيقة بوضوح عالٍ. وتدعم هذه العدسة وضع AI Super Zoom الذي يحسّن وضوح الصور المقرّبة باستخدام تقنيات ذكاء اصطناعي تعتمد على النماذج اللغوية الكبيرة لمعالجة الصور.

وتدعم هذه العدسة وضع AI Super Zoom الذي يحسّن وضوح الصور المقرّبة باستخدام تقنيات ذكاء اصطناعي تعتمد على النماذج اللغوية الكبيرة لمعالجة الصور. العدسة الفائقة الاتساع: تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل وزاوية عرض تبلغ 122 درجة، وتدعم التركيز التلقائي.

الكاميرا الأمامية

تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وهي مثالية للصور الشخصية ومكالمات الفيديو.

يدعم نظام الكاميرا في هذا الهاتف تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 4K بمعدل يصل إلى 60 إطارًا في الثانية. كما يدعم تصوير مقاطع الفيديو بالحركة البطيئة بمعدل يصل إلى 240 إطارًا في الثانية بدقة تبلغ 1080 بكسلًا.

البطارية والشحن:

يحتوي هاتف هونر Magic 7 Pro على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5850 ميلي أمبير في الساعة، وتدعم الشحن السريع بقدرة تبلغ 100 واط، مما يسمح بشحن البطارية بالكامل خلال مدة تبلغ 33 دقيقة.

كما يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 80 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة تبلغ 5 واط، مما يتيح لك شحن الأجهزة الأخرى بسهولة.

السعر:

يُباع هاتف Honor Magic 7 Pro الجديد بسعر يبدأ من 3999 ريالًا سعوديًا.

هل يستحق الشراء؟

Honor Magic 7 Pro هو هاتف متكامل يقدم تجربة رائدة بفضل مواصفاته القوية ونظام الكاميرات الاحترافي. فإذا كنت تبحث عن هاتف يجمع بين الأداء الفائق، والتصميم الأنيق، وتقنيات التصوير المتطورة، فإن هاتف هونر الجديد سيكون مناسبًا لك.

المواصفات الكاملة لهاتف Honor Magic 7 Pro الجديد:

المواصفات Honor Magic 7 Pro المعالج معالج كوالكوم ( Snapdragon 8 Elite ) الثماني النوى، والمصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر. الشاشة من نوع (LTPO AMOLED) بقياس قدره 6.8 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256، أو 512 جيجابايت، أو تيرابايت واحد. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 12، أو 16 جيجابايت. دعم بطاقة microSD لا يدعم. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 200 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 50 ميجابكسل. تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 50 ميجابكسل. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات Wi-Fi 6/7، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC)، وتقنية البلوتوث 5.4. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. نظام التشغيل أندرويد 15. البطارية 5850 ميلّي أمبير في الساعة. الألوان الأسود، والأبيض، والرمادي، والأزرق. الوزن 223 جرامًا. السعر يبدأ من 3999 ريالًا سعوديًا .