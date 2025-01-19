كيفية استخدام ChatGPT في تطبيق الملاحظات في حواسيب ماك

دمجت شركة آبل روبوت ChatGPT من OpenAI في حواسيب ماك كجزء من نظام Apple Intelligence، فقد سمحت بالوصول إلى الروبوت عبر تطبيقاتها المدمجة في حواسيب ماك ابتداءً من تحديث macOS Sequoia 15.1؛ مما يتيح الاستفادة من مزايا الروبوت لأداء مجموعة من المهام بسهولة.

يمكنك استخدام ChatGPT مع سيري، ومع أدوات الكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وفي تطبيق الملاحظات، ومتصفح سفاري.

وفي هذا المقال، سنوضح كيفية استخدام ChatGPT في تطبيق الملاحظات في حواسيب ماك.

متطلبات استخدام روبوت ChatGPT في تطبيق الملاحظات:

لاستخدام ChatGPT في تطبيق الملاحظات في حواسيب ماك، تحتاج إلى الاشتراك في إحدى الخطط المأجورة في ChatGPT، وهي: ChatGPT Plus بسعر قدره 20 دولارًا شهريًا، و ChatGPT Pro بسعر قدره 200 دولار شهريًا.

بالإضافة إلى ذلك، يجب تفعيل مزايا Apple Intelligence في حاسوب ماك، وتفعيل ChatGPT، وسنوضح فيما يلي كيفية القيام بذلك:

افتح (إعدادات النظام) System Settings بالنقر فوق شعار Apple في سطح المكتب. انتقل إلى قسم (الذكاء الاصطناعي من آبل وسيري) Apple Intelligence & Siri في الجانب الأيسر. انقر فوق خيار (تفعيل الذكاء الاصطناعي من آبل) Get Apple Intelligence للبدء بعملية الإعداد. وقد تستغرق العملية مدة تصل إلى ساعة أو أكثر. بعد اكتمال العملية، ستتلقى إشعارًا بأن جهازك جاهز لاستخدام مزايا Apple Intelligence. بعد تفعيل Apple Intelligence، انقر فوق خيار ChatGPT في قسم الإضافات (Extensions) للبدء بتفعيل ChatGPT. اضغط فوق خيار (إعداد) Set Up بجانب خيار (استخدام ChatGPT) Use ChatGPT. ستظهر نافذة تشرح مزايا ChatGPT، مثل التكامل مع سيري، وتأليف النصوص. اختر (استخدام ChatGPT مع حساب) Use ChatGPT with an Account لتسجيل الدخول إلى حسابك في ChatGPT، أو اختر (تفعيل ChatGPT) Enable ChatGPT للبدء باستخدامه دون تسجيل الدخول إلى حسابك.

كيفية استخدام ChatGPT في تطبيق الملاحظات في حواسيب ماك:

بعد تفعيل ChatGPT في حاسوبك، يمكنك البدء باستخدامه في تطبيق الملاحظات باتباع الخطوات التالية:

افتح تطبيق الملاحظات. حدد أي ملاحظة، ثم اضغط على الأزرار (Option + Shift + 1) في لوحة المفاتيح. ستظهر نافذة تتيح لك كتابة أسئلة للحصول على إجابات من ChatGPT بناء على المعلومات المضمنة في الملاحظة المحددة.