الولايات المتحدة تحظر تيك توك رسميًا

دخل قانون حظر تطبيق “تيك توك” حيّز التنفيذ في الولايات المتحدة مساء السبت، إذ توقّف التطبيق عن العمل، وأُزيل من متجري “آبل آب ستور” و”جوجل بلاي”.

وتلقى المستخدمون الذين سبق لهم تثبيت التطبيق رسالة منبثقة تقول: “عذرًا، تيك توك غير متوفر حاليًا. لقد صدر قانون يحظر تيك توك في الولايات المتحدة، مما يعني أنك لن تتمكن من استخدام التطبيق في الوقت الراهن. نأمل إيجاد حل لإعادة تشغيل تيك توك بعد تولي الرئيس ترامب مهامه. الرجاء متابعة التحديثات”.

وتتيح الرسالة للمستخدمين خيار إغلاق التطبيق، أو النقر على “معرفة المزيد”، من أجل توجيههم إلى الموقع الإلكتروني لـ”تيك توك” الذي يقدّم شرحًا مشابهًا، مع إتاحة خيار تنزيل بياناتهم الشخصية.

وجاء الحظر عقب توقيع الرئيس جو بايدن قانون “حماية الأمريكيين من التطبيقات الخاضعة لسيطرة خصوم أجانب”، وقد منح القانون “تيك توك” مهلة قدرها 9 أشهر لفصل عملياته عن شركته الأم الصينية “بايت دانس”، وبيع أعمال المنصة في الولايات المتحدة لجهة أمريكية.

وبدلًا من الامتثال للقانون، قررت الشركة الطعن عليه أمام المحكمة العليا بدعوى انتهاك حقوق التعديل الأول للدستور الأمريكي. ومع ذلك، رفضت المحكمة تلك الدعوى، وأيدت القانون.

وبموجب الحظر، فإن كافة متاجر التطبيقات ملزمة بإزالة “تيك توك”، وإلا ستواجه غرامة قدرها 5000 دولار عن كل مستخدم أمريكي يُحمّل التطبيق.

وأوضحت مصادر من البيت الأبيض أن الحظر لن يُنفذ خلال الساعات الأخيرة لرئاسة بايدن، لكن “تيك توك” اتهمت الحكومة بعدم تقديم التوضيحات الكافية لمقدمي الخدمات الذين يضمنون استمرار عمل التطبيق لـ170 مليون مستخدم أمريكي.

وكانت هناك محاولات سابقة لحظر التطبيق بسبب مخاوف تتعلق بالتجسس، لكن هذا الحظر يُعد الأول من نوعه الذي يُطبق فعليًا في الولايات المتحدة، ولو بنحو مؤقت.

وقد يكون الرئيس المنتخب دونالد ترامب الأمل الوحيد للمنصة للبقاء في الولايات المتحدة. فقد صرّح ترامب لشبكة NBC الأمريكية يوم السبت بأنه “على الأرجح” سيمنح الشركة تمديدًا لمدة قدرها 90 يومًا فور توليه منصبه.

ولم تُحدد بعدُ نوعية الترتيبات التي قد تتيح للتطبيق البقاء في السوق الأمريكية. وذكرت تقارير أخيرة أن شركة “Perplexity AI” الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي قدّمت عرضًا للاستحواذ على المنصة في الولايات المتحدة، في حين أعرب مستثمرون آخرون عن اهتمامهم بشرائها.