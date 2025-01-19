أبرز المزايا القادمة إلى ساعات آبل الذكية في عام 2025

بعد التحديثات البسيطة التي حصلت عليها ساعات آبل في عام 2024، يبدو أن الشركة تخطط لإجراء تحسينات كبيرة لساعاتها في عام 2025، مثل إعادة تصميم ساعة Apple Watch SE 3 المنتظرة منذ مدة طويلة.

وفي نشرته الإخبارية (Power On)، كشف مارك جورمان من بلومبرغ عن مجموعة من أبرز المزايا والتحديثات التي ستصل إلى تشكيلة ساعات آبل في عام 2025، وسنذكر منها ما يلي:

إعادة تصميم ساعة آبل Watch SE 3:

بحسب تقرير جورمان من المُتوقع أن تحصل ساعة آبل Watch SE 3 القادمة على شاشة أكبر من الطراز السابق، مع توفر نسختين واحدة بمقاس قدره 41 ملم والثانية بمقاس قدره 45 ملم، وقد تجعل آبل الساعة أكثر نحافة كما فعلت مع سلسلة 10 في عام 2024.

الاتصال عبر الأقمار الصناعية:

أكد جورمان تقريرًا من العام الماضي يشير إلى أن ساعة آبل Watch Ultra 3 القادمة ستدعم إمكانية إرسال الرسائل النصية عبر الأقمار الصناعية، مما يتيح للمستخدمين إرسال الرسائل النصية باستخدام أسطول الأقمار الصناعية التابع لشركة Globalstar حتى مع عدم توفر اتصال خلوي أو اتصال عبر شبكة الواي فاي.

دعم شبكة 5G RedCap:

يتوقع جورمان أن ساعات آبل التي ستُطلق في عام 2025 ستدعم شبكة 5G RedCap التي ستوفر سرعات أكبر للإصدارات الخلوية من الساعات دون استنزاف طاقة البطارية بنحو كبير.

تمثل شبكة 5G RedCap معيارًا جديدًا لشبكة الجيل الخامس 5G مصممًا للأجهزة التي لا تحتاج إلى كامل قدرات 5G. ومن المُتوقع أن تكون هذه المزية متاحة على الأقل في إصدارات Watch Series 11 و Watch Ultra 3.

مزية اكتشاف ارتفاع ضغط الدم:

بعد إضافة مزية اكتشاف انقطاع النفس في أثناء النوم إلى ساعات آبل التي أطلقت خلال عامي 2023 و 2024، تخطط آبل لإضافة مزية كشف ضغط الدم المرتفع إلى الإصدارات القادمة. ويشمل ذلك: Watch Series 11 وساعة Watch Ultra 3.

ووفقًا لبعض التقارير، ستعمل هذه المزية بطريقة مشابهة لمزية اكتشاف انقطاع النفس، إذ لن يحصل المستخدمون على قراءات دقيقة لضغط الدم، ولكنهم سيحصلون على تنبيه باحتمالية ارتفاع ضغط الدم.

خدمة تدريب جديدة في ساعات آبل تعمل بالذكاء الاصطناعي:

يُشاع منذ مدة أن آبل ستضيف خدمة تدريب تعمل بالذكاء الاصطناعي إلى ساعاتها الذكية لمساعدة المستخدمين في ممارسة التمارين بنحو أفضل. وقد تجمع هذه الخدمة بين خدمة +Apple Fitness ومزية Training Load الجديدة، ومزايا Apple Intelligence المتطورة.