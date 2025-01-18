ميزة قديمة.. إنستاجرام تعيد خاصية “إعجابات الأصدقاء”

أعلن آدم موسيري، رئيس منصة إنستاجرام، ميزة جديدة تتيح للمستخدمين مشاهدة مقاطع الفيديو القصيرة “ريلز Reels” التي حازت إعجاب أصدقائهم، أو التي أضافوا تعليقات مؤقتة إليها.

وستظهر هذه الميزة في علامة تبويب جديدة داخل قسم “المقاطع القصيرة Reels”، مما يعيد إلى الأذهان خاصية “نشاط الأصدقاء Activity” التي أوقفتها المنصة في عام 2019.

وقال موسيري في رسالة مُسجلة: “نريد أن يكون إنستاجرام مكانًا ليس فقط لاستهلاك المحتوى الترفيهي، بل أيضًا للتواصل حول هذا المحتوى مع الأصدقاء”.

وستتيح تلك الخاصية للمستخدمين معرفة الأصدقاء الذين أُعجبوا بمنشور معين أو تركوا ملاحظة مؤقتة على مقاطع الفيديو القصيرة.

وتسهم الميزة في تعزيز التفاعل بين الأصدقاء، لكنها أثارت بعض المخاوف بشأن الخصوصية. ويعتقد البعض أن عرض الإعجابات بنحو علني قد يُثني المستخدمين عن التفاعل بحرية مع المحتوى خوفًا من انكشاف اهتماماتهم أمام أصدقائهم.

وعلى النقيض، اتخذت منصات أخرى مثل إكس (تويتر سابقًا) اتجاهًا مختلفًا بإخفاء المنشورات التي حازت إعجاب المستخدمين، خاصةً بعد عدة مواقف أحرجت شخصيات عامة بسبب تسجيل إعجابهم بمحتوى غير مناسب.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى إنستاجرام فيه إلى تعزيز موقعها في سوق مقاطع الفيديو القصيرة، خاصةً إذا حُظر تيك توك في الولايات المتحدة خلال الأيام القادمة. ومع ذلك، ما زال العديد من المستخدمين يرون أن تجربة Reels لا ترقى إلى البيئة التي نجح تيك توك في خلقها.

ولم توضح المنصة إذا كانت ستتيح خيار إلغاء إظهار النشاط في الخاصية الجديدة، مما يزيد التكهنات حول مدى تقبل المستخدمين لها.