مقارنة بين Grok و ChatGPT 

حقق روبوت Grok تقدمًا ملحوظًا في وقت قصير، فقد انتقل من مجرد إضافة بسيطة في منصة إكس إلى منافس قوي لروبوتات الدردشة الأكثر شعبية مثل: ChatGPT و Claude و Gemini.

طوّرت شركة الذكاء الاصطناعي xAI روبوت Grok ودمجته في منصة إكس، وتعمل حاليًا على إطلاق تطبيق مستقل وموقع ويب للروبوت، وقد أطلقت الإصدار الخاص بهواتف آيفون قبل مدة قصيرة.

بالنظر إلى قدرات هذا الروبوت المتزايدة وبدء انتشاره، يتساءل الكثير من الأشخاص هل هو أفضل من ChatGPT؟

للإجابة عن هذا السؤال، سنُجري في هذا المقال مقارنة بين Grok وChatGPT باستخدام مجموعة من المطالبات المختلفة، وذلك بهدف مقارنة القدرات الأساسية لكلا الروبوتين فيما يتعلق بتوليد الصور وتحليلها، وإنشاء النصوص الإبداعية، وحل المشكلات، والتخطيط المتقدم.

1- توليد الصور:

لاختبار قدرة كلا الروبوتين في توليد الصور بناء على تفاصيل دقيقة محددة، سنستخدم المطالبة التالية:

“صمم صورة لمكتب منزلي بسيط يحتوي على: شاشة كبيرة مثبتة على جدار أبيض، وكرسي مريح أخضر اللون، ومكتب مصنوع من الخشب الفاتح اللون، وثلاث نباتات معلقة، وجهاز MacBook Pro رمادي على المكتب، ونافذة كبيرة على اليسار يدخل عبرها الضوء الطبيعي مع ستائر بيضاء شفافة، وقط رمادي نائم على وسادة دائرية بجانب المكتب”.

النتيجة: قدّم كلا الروبوتين صورًا جيدة، لكن صورة ChatGPT تطابقت مع المطالبة بنحو أفضل من Grok.

الفائز: ChatGPT لقدرته على عرض جميع التفاصيل المضمنة في المطالبة.

2- تحليل الصور:

استخدمنا صورة من مهمة Apollo 15 لاختبار قدرة النماذج على تحليل الصور. أبولو 15 (Apollo 15) هي إحدى بعثات برنامج أبولو التابع لوكالة ناسا لاستكشاف القمر، وتُعدّ هذه المهمة التي انطلقت في 26 يوليو 1971، من أنجح وأهم بعثات أبولو.

المطالبة: “ادرس هذه الصورة بعناية، ثم صِف بالتفصيل المعدات، والبيئة، والعناصر البشرية. ما الذي يمكنك استنتاجه عن ظروف التقاط الصورة؟”.

النتيجة: قدم كلا الروبوتين تحليلات شاملة، مع الإشارة إلى أن الصورة تتعلق بإحدى بعثات أبولو لاكتشاف الفضاء، مع وصف جميع المعدات.

الفائز: كلا الروبوتين يمكن الاعتماد عليهما لتحليل الصور بكفاءة.

3- الكتابة الإبداعية:

لاختبار قدرة كلا الروبوتين في كتابة قصة قصيرة تحتوي على عناصر معينة، سنستخدم المطالبة التالية:

“اكتب قصة مؤثرة عن شخص خرج من بلده بسبب الحروب بعد أن فقد جميع أفراد عائلته، ثم سافر إلى بلد بعيد وبدأ بالعمل، وتعرض للكثير من المواقف الصعبة، لكن في النهاية بدأت حياته بالتحسن. يجب أن تتضمن القصة تفاصيل عن المشاعر التي كان يشعر بها بطل القصة بسبب الظروف القاسية التي تعرض لها، ومشهدًا سريعًا بعد مرور ثلاث سنوات يوضح الحال الجيدة التي يعيشها. يجب ألا يتجاوز عدد كلمات القصة 500 كلمة”.

النتيجة: قدم كلا الروبوتين قصصًا جيدة مع مراعاة جميع التفاصيل المذكورة في المطالبة، لكن القصة التي كتبها Grok كانت تتضمن تفاصيل واقعية أكثر من قصة ChatGPT، فقد حدد البلد التي كان يعيش فيها البطل، والبلد التي سافر إليها، وأظهر التطور في شخصية البطل بطريقة أفضل بقليل من ChatGPT مع أن كلتا القصتين كانتا متقاربتان بنحو كبير جدًا.

الفائز: Grok.

4- حل المشكلات:

لاختبار قدرة كلا الروبوتين في حل المشكلات، طلبنا منهما تقديم دليل لحل مشكلة حدثت فجأة في نظام منزل ذكي، واستخدمنا المطالبة التالية:

“تعطّل نظام المنزل الذكي لعائلة فجأة، إذ بدأت الأضواء بتغيير ألوانها، وتغيرت حرارة المكيف، والسماعات الذكية بدأت بتشغيل الموسيقا بنحو عشوائي. أنشئ دليلًا منظمًا لتحديد الأسباب والحلول”.

النتيجة: كلا الروبوتين قدما أدلة متكاملة لحل المشكلة واكتشاف الأخطاء، لكن دليل Grok كان أسهل قليلًا في التطبيق بالنسبة للمستخدمين الذين يفتقرون إلى الخبرة التقنية.

الفائز: Grok.

5- التخطيط للرحلات:

لاختبار قدرة كلا الروبوتين في التخطيط لرحلة تتضمن عناصر محددة. استخدمنا المطالبة التالية:

“خطط لرحلة مدتها 3 أيام إلى طوكيو تركز في زيارة أهم المعالم. يجب أن تتضمن زيارة منطقة أكيهابارا (Akihabara) وبعض المناطق المميزة الأخرى، واذكر أسماء فنادق بأسعار متفاوتة، ووسائل النقل المتاحة في تلك المناطق، وقدم توصيات لأفضل الوجبات، وجدول للأنشطة مع توضيح الأسعار بالدولار والين الياباني”.

النتيجة: قدم ChatGPT خطة أكثر تفصيلًا مع جدول زمني وميزانية شاملة.

الفائز: ChatGPT.

6- التعليم:

لاختبار قدرة كلا الروبوتين في شرح المواضيع العلمية بطريقة مناسبة، سنستخدم المطالبة التالية:

“اشرح كيفية تشكل السحب وهطول الأمطار بطريقة تناسب طفلًا في العاشرة. يجب أن يتضمن الشرح تجربتين بسيطتين يمكن تجربتهما في المنزل”.

النتيجة: قدم Grok شرحًا مبسطًا أكثر من شرح ChatGPT، كما قدم تجارب أبسط من التجارب التي قدمها ChatGPT.

الفائز: Grok.

النتيجة النهائية:

أظهر Grok إبداعًا أكبر في بعض المطالبات وطريقة سرد أقل رسمية من ChatGPT، لكن كلا الروبوتين يمكن الاعتماد عليهما في معظم المهام المتعلقة بإنشاء الصور وتحليلها، والكتابة الإبداعية، وشرح المواضيع العلمية، والتخطيط للرحلات.