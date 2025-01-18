مع إضافة مزايا Copilot.. مايكروسوفت ترفع أسعار اشتراكات Microsoft 365

أعلنت شركة مايكروسوفت زيادة أسعار اشتراكات Microsoft 365 الشخصية والمنزلية (Personal/Home) لأول مرة في الولايات المتحدة منذ إطلاق الخدمة قبل 12 عامًا.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أضافت الشركة مزايا Copilot وتقنيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى تطبيقات أوفيس في تلك الاشتراكات التي طرحتها حديثًا في أستراليا ونيوزيلندا.

وابتداءً من الشهر المقبل، سترتفع أسعار الاشتراك السنوي من 70 دولارًا إلى 100 دولارٍ للخطة الشخصية Personal، ومن 100 دولارٍ إلى 130 دولارًا للخطة المنزلية Home. وأما المشتركون الحاليون، فلن تتأثر خططهم حتى حلول موعد التجديد الشهري أو السنوي المقبل.

وفيما يتعلق بالمستخدمين الذين لا يحتاجون إلى مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة، فسوف توفر مايكروسوفت خططًا كلاسيكية (Personal Classic و Family Classic) تتيح الحفاظ على الأسعار القديمة مع التخلي عن مزايا الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، ستكون هذه الخطط متاحة فقط للمشتركين الحاليين لمدة قدرها عام واحد.

وتشمل المزايا الجديدة قدرات مثل إنشاء المستندات في “ورد”، وتحليل البيانات في “إكسل”، وتلخيص البريد الإلكتروني في “أوت لوك”، وتصميم العروض التقديمية في باوربوينت.

وبالإضافة إلى ذلك، سيتمكن المشتركون من استخدام أداة “المصمم Microsoft Designer” لإنشاء الصور وتحريرها باستخدام الذكاء الاصطناعي، مع تخصيص رصيد شهري من “نقاط الذكاء الاصطناعي” لكل مشترك. وللمستخدمين الذين يحتاجون إلى المزيد من حدود الاستخدام، توفر الشركة خطة Copilot Pro مقابل 20 دولارًا شهريًا مع استخدام غير محدود.

وأكّدت مايكروسوفت أنها لن تستخدم بيانات المستخدمين لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي بعد تقارير خطأ أشارت إلى خلاف ذلك، وستتيح للمستخدمين إمكانية تعطيل ميزة Copilot بسهولة، بما يتوافق مع السياسات في كل مؤسسة أو شركة.

ويمكن للمشتركين الحاليين الوصول إلى مزايا الذكاء الاصطناعي مباشرةً بشرط استخدام النسخة المُحدّثة من تطبيقات أوفيس.