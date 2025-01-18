كيفية استخدام أداة Sora لإنشاء مقاطع فيديو بالذكاء الاصطناعي

لفتت أداة Sora الانتباه بمقاطع الفيديو الواقعية التي تُنتجها والتي انتشرت على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي. ومع أنه لم يمر سوى شهرين على إطلاقها، أصبحت Sora من OpenAI من أبرز أدوات الذكاء الاصطناعي لتحويل النصوص إلى مقاطع فيديو احترافية.

تتيح لك هذه الأداة تحويل النصوص البسيطة إلى مقاطع فيديو تمتاز بالجودة العالية، مما يجعلها أداة قيّمة للمسوقين والمعلمين وصناع المحتوى الذين لا يمتلكون مهارات تقنية متقدمة لتصميم مقاطع الفيديو.

إليك نبذة عن أداة Sora الجديدة من OpenAI، وكيفية استخدامها:

ماذا تقدم Sora؟

طورت شركة OpenAI أداة Sora بهدف إحداث ثورة في عملية إنشاء مقاطع الفيديو بالذكاء الاصطناعي. فهذه الأداة تُستخدم لإنشاء مقاطع فيديو قصيرة واقعية من النصوص المكتوبة يمكن تنزيلها كملفات GIF أو كمقاطع فيديو، كما يمكنها تحويل مجموعة من الصور إلى مقطع فيديو، وإعادة تصميم مقاطع الفيديو المصممة سابقًا.

يمكنك كتابة نص في مربع النصوص أو استخدام خيار Storyboard لإنشاء قصص، ويمكن لهذه الأداة توليد مقاطع فيديو بدقة تتراوح بين 750 و 1080 بكسلًا، ومدة زمنية تتراوح بين 5 ثوانٍ و 20 ثانية.

هذه الأداة ليست مجانية، ويمكن فقط لمشتركي الإصدارات المأجورة من ChatGPT استخدامها، ويوفر الاشتراك في ChatGPT Plus بسعر قدره 20 دولارًا شهريًا 50 مقطع فيديو بجودة تصل إلى 720 بكسلًا، ومدة تصل إلى 5 ثوانٍ.

وأما المشتركين في خدمة ChatGPT Pro بسعر قدره 200 دولار شهريًا، فيمكنهم إنشاء 500 مقطع فيديو بجودة تصل إلى 1080 بكسلًا ومدة تصل إلى 20 ثانية، إضافةً إلى إمكانية التنزيل دون علامات مائية.

كيفية استخدام أداة Sora:

إذا كنت مشتركًا في واحد من الإصدارات المأجورة في ChatGPT، يمكنك استخدام أداة Sora لإنشاء مقاطع فيديو بالذكاء الاصطناعي باتباع الخطوات التالية:

1- الدخول إلى حسابك في ChatGPT:

انتقل إلى موقع Sora.com، ثم انقر فوق زر (تسجيل الدخول) Log In في الجهة اليُمنى العلوية من الشاشة، ثم سجّل الدخول إلى حسابك في ChatGPT.

2- التنقل في واجهة الأداة:

في واجهة الأداة ستجد في الجهة اليُسرى أقسامًا مثل Recent (الأحدث)، وFeatured (المميزة)، وLikes (المفضلة). وفي منتصف الواجهة ستجد مربع نص لإدخال المطالبات النصية.

3- إدخال النصوص:

أدخل نصًا يعبر عن الفكرة الأساسية لمقطع الفيديو في مربع النصوص، ويمكنك أيضًا إدخال صور أو مقاطع فيدو مصممة سابقًا لإضافتها إلى مقطع الفيديو الجديد.

4- اختيار النمط:

اختر أسلوب تصميم الفيديو مثل الرسوم المتحركة (الأنيميشن) أو الرسمي (professional) أو غير الرسمي (casual) بناءً على الغرض منه. ويمكنك أيضًا اختيار شعور تريد أن يثيره الفيديو، وطول مدة الفيديو، ونسبة العرض.

5- التحرير والمعاينة:

بعد الحصول على مقطع الفيديو الجديد، يمكنك تجربة خيارات مثل Remix أو Remix Hard لتعديله أو إضافة عناصر جديدة، مثل الصور ومقاطع الفيديو لدمجها أو إعادة مزجها، أو من أجل إطالة مدة مقطع الفيديو.

6- استخدام Storyboard:

يمكنك تحويل أفكارك إلى قصص متحركة بسهولة بفضل مزية (Storyboarding)، وللوصول إليها انتقل إلى قسم All Videos، ثم اختر Storyboard. وكل ما عليك فعله بعد ذلك كتابة مجموعة من الجمل النصية التي تصف قصتك، وسيتولى الذكاء الاصطناعي مهمة تحويلها إلى مقاطع فيديو مترابطة.

7- تخزين الفيديو ونشره:

بعد الانتهاء من تصميم الفيديو وتعديله، يمكنك تنزيله على جهازك كمقطع فيديو أو ملف GIF، ثم نشره على إحدى منصات التواصل الاجتماعي.

هل Sora أداة مثالية لإنشاء مقاطع الفيديو؟

توفر هذه الأداة وسيلة سريعة لتحويل الأفكار إلى مقاطع فيديو احترافية. وهي مفيدة للأفراد والشركات الصغيرة التي تحتاج إلى إنشاء محتوى مرئي دون الاعتماد على فِرق أو أدوات احترافية عالية التكلفة.