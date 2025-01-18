بعد شكاوى متكررة.. آبل توقف مؤقتًا ميزة تلخيص الإشعارات بالذكاء الاصطناعي

أوقفت آبل ميزة “ملخصات الإشعارات” المعتمدة على الذكاء الاصطناعي ضمن التحديثات التجريبية الجديدة لأنظمتها بعد شكاوى متكررة من المستخدمين.

وعلّقت الشركة ميزتها الجديدة في تحديثات iOS 18.3 و iPadOS 18.3 و macOS Sequoia 15.3 التي ما زالت في طورها التجريبي، ولم تصدر بعدُ بنحو نهائي.

وبتعطيل تلك الميزة، سوف تتوقف الإشعارات المُجمّعة الواردة من تطبيقات الأخبار والترفيه، بهدف تحسين نظام التنبيهات، ومعالجة المشكلات المرتبطة به.

وفي خطوة أخرى، أضافت آبل تحذيرًا يظهر للمستخدمين عند تفعيل هذه الميزة لأول مرة، وهو يشير إلى أنها ما زالت قيد الاختبار التجريبي، وقد تُنتج نتائج غير متوقعة.

وأُضيفت ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بتحديد إذا كانوا يرغبون في تلقي الإشعارات بنحو ملخص من شاشة القفل. ولتمييز الإشعارات الذي يولّدها الذكاء الاصطناعي، سوف تظهر النصوص الخاصة بها بخط مائل.

وكانت الشركة قد صرّحت الأسبوع الماضي بأنها تعمل على تحديثٍ لتحسين ملخصات الإشعارات. وأوضحت في بيانها أن “مزايا Apple Intelligence ما زالت في مرحلة الاختبار التجريبي، وهي مستمرة بتحسينها بناءً على ملاحظات المستخدمين”.

وتجدر الإشارة إلى أن ميزة “ملخصات الإشعارات” ظهرت أول مرة مع إطلاق تحديثات iOS 18.1 و macOS Sequoia 15.1 التي وفرت مزايا الذكاء الاصطناعي من آبل في بعض الأجهزة، وسرعان ما أثارت تلك الميزة الجدل بعد انتشار تقارير سلبية تتهمها “بنشر معلومات مضللة وأخبار مزيفة”.

وتعمل آبل حاليًا على معالجة المشكلات المرتبطة بتلك الميزة، ولا يُعرف إذا كانت ستطلقها مع الإصدارات النهائية من تحديثاتها القادمة.