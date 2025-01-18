قبل الحظر المرتقب.. الرئيس التنفيذي لتيك توك يُشيد بترامب

عبّر الرئيس التنفيذي لتيك توك، شو زي تشيو، عن امتنانه للرئيس المنتخب دونالد ترامب، في أول تصريح له بعد حكم المحكمة العليا الأمريكية الذي أيد قانونًا قد يحظر تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة.

ولم يكشف تشيو عن خطط واضحة لمصير التطبيق قبل تنفيذ حظره المرتقب في الولايات المتحدة يوم الأحد.

وقال تشيو في مقطع فيديو نُشر عبر منصة تيك توك: “أود أن أشكر الرئيس ترامب على التزامه بالعمل معنا لإيجاد حل يُبقي تيك توك متاحًا في الولايات المتحدة. نحن ممتنون لدعمه، وفخورون بوجود رئيس يفهم منصتنا حقًا، وهو مَن استخدم تيك توك للتعبير عن أفكاره، محققًا أكثر من 60 مليار مشاهدة لمحتواه”.

وأشار تشيو إلى استخدام ترامب تيك توك خلال حملاته الانتخابية، مما أكسبها مكانة خاصة لدى الرئيس المنتخب. يُذكر أن تشيو زار ترامب في منتجع مارالاغو الخاص به، ويخطط لحضور حفل تنصيبه مع عدد من رؤساء الشركات التقنية الكبرى.

وأعرب ترامب سابقًا عن نيته إنقاذ تيك توك، لكنه لم يوضح كيفية تحقيق ذلك. وبعد قرار المحكمة العليا يوم الجمعة، دعا الجمهور إلى احترام الحكم، وأشار إلى أنه يحتاج إلى وقت لدراسة الوضع قبل اتخاذ قراره بشأن التطبيق.

وتشير تصريحات تشيو إلى أن الشركة تراهن على دعم ترامب كأفضل فرصة للبقاء في السوق الأمريكية. ومع ذلك، فإن خيارات ترامب لإنقاذ تيك توك محدودة.

وسيكون الخيار الأكثر فاعلية التفاوض مع شركة بايت دانس الصينية لبيع أعمال تيك توك في الولايات المتحدة بما يتماشى مع متطلبات القانون، أو إصدار أمر تنفيذي يمنع وزارة العدل من تنفيذ الحظر، لكن ذلك قد لا يكون كافيًا لإقناع شركات مثل آبل وجوجل بمواصلة دعم التطبيق دون المخاطرة بعقوبات، إذ ستكون ملزمة بإزالة التطبيق من متاجرها بحلول موعد الحظر.

ومن المتوقع أن توقف تيك توك خدماتها في الولايات المتحدة إذا دخل الحظر حيّز التنفيذ قبل يوم واحد من تنصيب ترامب رئيسًا.

وأكد تشيو في بيانه أن الشركة ستبذل قصارى جهدها لضمان استمرار المنصة “كمصدر للإبداع والإلهام”. وختم بقوله: “ترقبوا المزيد”.