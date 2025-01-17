مع رفع الاشتراكات.. جوجل تتيح مزايا الذكاء الاصطناعي مجانًا لمشتركي ورك سبيس

أعلنت شركة جوجل إتاحة مزايا الذكاء الاصطناعي الخاصة بها في تطبيقات الإنتاجية ورك سبيس Workspace، مثل البريد والمستندات وخدمة المكالمات والاجتماعات “ميت”، لكافة المشتركين بنحو مجاني.

وتأتي هذه الخطوة في إطار المنافسة المتصاعدة بين جوجل وشركات أخرى مثل مايكروسوفت و OpenAI في سباق تطوير حلول الذكاء الاصطناعي لأصحاب الأعمال.

ومع ذلك، فإن جوجل من جهة أخرى رفعت أسعار اشتراكات “ورك سبيس” لعملائها من الشركات بنحو دولارين شهريًا لكل مستخدم. ووفقًا لجيري ديشلر، رئيس التطبيقات السحابية في جوجل، فإن السعر الجديد للاشتراك الأساسي أصبح 14 دولارًا بدلًا من 12 دولارًا شهريًا، مع اختلافات طفيفة حسب العقود المبرمة مع الشركات.

وتشمل مزايا الذكاء الاصطناعي في خدمة “ورك سبيس” ملخصات البريد الإلكتروني في Gmail، وتصاميم تلقائية للجداول في تطبيق جداول البيانات Sheets، وتسجيل الملاحظات التلقائي في خدمة Meet، والوصول إلى المساعد البحثي NotebookLM، بالإضافة إلى أدوات كتابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في كافة التطبيقات، وغيرها.

وتمنح جوجل المستخدمين الوصول إلى روبوت Gemini، الذي يُعد من أقوى أدوات الذكاء الاصطناعي في الشركة، مع قدرات شاملة تشمل البحث عبر البيانات وتنظيمها.

وأشار ديشلر إلى أن “التكامل العمودي” الذي تقدّمه جوجل في منتجاتها يجعلها الأكثر تميزًا في السوق حاليًا، موضحًا أن العقبة الكُبرى أمام تبني الذكاء الاصطناعي لدى الشركات هي التكلفة.

وتأتي خطوة جوجل بعد إعلان مايكروسوفت في نوفمبر الماضي تضمين مزايا Copilot Pro المدعومة بالذكاء الاصطناعي في بعض اشتراكات Microsoft 365، مما يُظهر توجهًا مشتركًا بين الشركات الكبرى لتوسيع قاعدة المستخدمين، وتعزيز الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في المستقبل.