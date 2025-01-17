مبيعات آيفون تتهاوى في الصين.. وآبل تتراجع إلى المركز الثالث

شهدت مبيعات هواتف آيفون في الصين خلال عام 2024 تراجعًا وصف بالأكبر في تاريخ الشركة، في حين سجلت هواوي نموًا ملحوظًا في السوق الصينية، وفقًا لتقرير صادر عن مؤسسة Canalys.

وأوضح التقرير أن هواوي حققت أداءً قويًا في الربع الرابع من العام الماضي، إذ باعت 12.9 مليون هاتف ذكي، أي ما يعادل حصة سوقية قدرها 17%، مع نمو سنوي بنسبة قدرها 24%. وفي المقابل، سجلت آبل مبيعات بلغت 13.1 مليون هاتف آيفون متصدرة السوق بحصة سوقية تبلغ 17%، وذلك مع انخفاض شحناتها بنسبة قدرها 25% على أساس سنوي.

واحتلت فيفو المرتبة الثانية بـ 12.9 مليون هاتف، في حين جاءت شاومي في المركز الرابع بـ 12.2 مليون وحدة، وتبعتها أوبو في المرتبة الخامسة بـ 10.6 ملايين وحدة.

وعلى مدار عام 2024، أظهرت البيانات تغييرات جذرية في الترتيب، إذ سجلت هواوي نموًا سنويًا بنسبة قدرها 37% بمبيعات بلغت 46 مليون هاتف، وحصة سوقية بلغت 16%. وفي المقابل، تراجعت آبل إلى المركز الثالث بإجمالي مبيعات بلغ 42.9 مليون هاتف آيفون، وحصة سوقية بلغت 15%، بانخفاض سنوي قدره 17%.

واحتفظت فيفو بالصدارة خلال العام بمبيعات بلغت 49.3 مليون وحدة، في حين شهدت أوبو وهونر تراجعًا طفيفًا في مبيعاتهما بنسبة قدرها 3% لكل منهما.

وقالت مؤسسة Canalys في تقريرها إن آبل واجهت تحديات كبيرة في السوق الصينية، ومنها إطلاق هواوي سلسلة من الهواتف الرائدة، وازدياد شعبية الهواتف القابلة للطي من الشركات المحلية، إلى جانب التزام علامات تجارية مثل شاومي وفيفو بالابتكار وتوطيد العلاقة بالمستهلكين.

وحتى مع العروض الترويجية والتخفيضات، أخفقت آبل في جذب اهتمام العملاء بهواتفها الجديدة، إذ أشار التقرير إلى أن نقص الابتكار وغياب تقنيات الذكاء الاصطناعي في منتجاتها أسهما في تراجع شعبيتها لدى المستهلكين الصينيين.