سامسونج تتعاون مع OpenAI لتطوير أجهزة تلفاز ذكية

تعمل شركة سامسونج بالتعاون مع OpenAI، الشركة المطورة لـ ChatGPT، على تطوير أجهزة”تلفاز ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي”.

وتطمح سامسونج من خلال هذا التعاون إلى تعزيز مكانتها كأكبر شركة منتجة لأجهزة التلفاز في العالم، وهو اللقب الذي احتفظت به على مدار 19 عامًا متتاليًا.

وتُظهر هذه الخطوة إستراتيجية سامسونج في الحفاظ على ريادتها في سوق أجهزة التلفاز، الذي يشهد منافسة متزايدة من العلامات التجارية الصينية.

ووفقًا لتقارير صحفية حديثة، فإن هذا التعاون سوف يجمع بين سامسونج و OpenAI في إطار “شراكة مفتوحة” تهدف إلى إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في منتجات الشركة الكورية الجنوبية، وخاصةً أجهزة التلفاز.

ومن الجدير بالذكر أن سامسونج سبق أن أعلنت تعاونها مع شركات تقنية رائدة مثل جوجل ومايكروسوفت لتعزيز منظومتها بالذكاء الاصطناعي.

وقد أطلقت سامسونج حديثًا تقنية Vision AI التي تضيف مزايا ذكية مشابهة للهواتف الذكية إلى أجهزة التلفاز، مثل خاصية البحث عبر النقر، والترجمة الحية، والخلفيات المولّدة بالذكاء الاصطناعي.

ومن خلال التعاون مع OpenAI، تهدف سامسونج إلى تقديم مزايا مبتكرة، ومنها توصيات محتوى مخصصة، ومساعد ذكي للمحادثة، ودعم تعدد المهام، والترجمة الفورية، ونصائح صحية مخصصة، وتجارب ترفيهية موجهة، وغيرها.

وعلى سبيل المثال: سيتمكن المستخدمون من طرح أسئلة على التلفاز حول المحتوى الذي يشاهدونه، والحصول على توصيات لمحتوى مشابه.

وستستخدم سامسونج تقنيات OpenAI مثل روبوت ChatGPT لتوليد النصوص، و DALL-E لإنشاء الصور، وWhisper لتعرّف الصوت.

ووفقًا لشركة أبحاث السوق Omdia، فقد بلغت حصة سامسونج في سوق أجهزة التلفاز العالمية 28.8% خلال النصف الأول من عام 2024.

وتسعى الشركة من خلال هذا التعاون إلى تعزيز حصتها السوقية عبر تقديم تقنيات جديدة، مثل تقنية الصوت “Eclipsa Audio” التي طورتها بالتعاون مع جوجل لمنافسة تقنية Dolby Atmos.

ولم تصدر OpenAI أي تعليق رسمي حول هذه الشراكة المزعومة حتى الآن.