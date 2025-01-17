أول صفقة.. جوجل تضيف تحديثات إخبارية إلى روبوت Gemini

أعلنت شركة جوجل شراكة جديدة مع وكالة أسوشيتد برس (AP) الإخبارية من شأنها أن تتيح للمستخدمين الحصول على تحديثات إخبارية فورية مباشرة من روبوت الذكاء الاصطناعي الخاص بها Gemini.

وتُعد هذه الشراكة الأولى من نوعها بين جوجل وإحدى المؤسسات الإخبارية لتوفير محتوى إخباري ضمن منتج ذكاء اصطناعي. وقد ذكرت الشركة في منشور رسمي أن وكالة أسوشيتد برس ستوفر موجزًا من المعلومات بنحو لحظي لتعزيز دقة النتائج التي يقدمها روبوت Gemini.

وقالت كريستين هايتمن، الرئيسة التنفيذية للإيرادات في أسوشيتد برس: “تهدف هذه الصفقة إلى توفير أخبار ومعلومات دقيقة في وقتها للجمهور العالمي”.

وأضافت هايتمن قائلةً: “إننا يسعدنا إدراك جوجل قيمة الصحافة التي تقدمها أسوشيتد برس وتقاريرها غير المتحيزة في تطوير منتجات الذكاء الاصطناعي التوليدي”.

ووفقًا لما ورد في بيان جوجل، ستُضاف هذه التحديثات إلى روبوت Gemini قريبًا، لكن الشركة لم تحدد جدولًا زمنيًا دقيقًا لإطلاق الميزة. وفي الوقت الحالي، يُظهر روبوت Gemini رسالة تفيد بعدم توفر تحديثات آنية عند الطلب.

وتأتي هذه الخطوة في ظل الانتقادات التي وُجهت إلى روبوتات الذكاء الاصطناعي، مثل Gemini، بسبب افتقارها إلى مصادر إخبارية موثوقة. ومن المتوقع أن تجذب إضافة محتوى أسوشيتد برس المزيد من المستخدمين الباحثين عن أخبار دقيقة دون الحاجة إلى التحقق من مصداقيتها.

وتجدر الإشارة إلى أن جوجل تعاونت مع أسوشيتد برس على مدار سنوات لتقديم معلومات دقيقة وآنية عبر محرك البحث الخاص بها. ومع هذه الإضافة الجديدة، تهدف الشركة إلى تحسين تجربة المستخدمين الذين يبحثون عن معلومات مُحدّثة داخل Gemini.

ومن الجدير بالذكر أن OpenAI قد وقّعت بالفعل العديد من الاتفاقيات مع كبرى المؤسسات الإعلامية والإخبارية للاستفادة من محتواها، مثل مجلة ذا أتلانتك وصحيفة فايننشال تايمز ومؤسسة فوكس ميديا ومؤسسة أكسيوس وغيرها من الجهات.