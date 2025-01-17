بعد سنوات.. نينتندو تكشف رسميًا عن Nintendo Switch 2

أعلنت شركة نينتندو رسميًا جهازها الجديد Nintendo Switch 2، الذي يُعد الجيل التالي من سلسلة أجهزتها الشهيرة. وأكدت الشركة أنها ستطلق الجهاز خلال عام 2025، بعد مدة طويلة من الشائعات والانتظار.

وخلال الكشف الرسمي، عرضت الشركة صورة ثلاثية الأبعاد مُفصّلة للجهاز، مما أتاح للمستخدمين فرصة الاطلاع على تصميمه وبعض مزاياه التقنية. ويبدو الجهاز الجديد مشابهًا لجهاز Nintendo Switch OLED، لكن هناك تغييرات كبيرة ملحوظة.

ومن أبرز هذه التغييرات الشاشة ذات القياس الأكبر، كما ظهر في العرض الترويجي الذي أظهر مقارنةً بين الجهاز الجديد وسابقه. وبالإضافة إلى ذلك، حصلت أذرع التحكم Joy-Con على تصميم جديد؛ إذ أصبحت أكبر حجمًا، وتُثبت مغناطيسيًا على جانبي الجهاز، وهو أمر كان موضوع شائعات كثيرة قبل الإعلان الرسمي.

وأكدت نينتندو أن بثًا خاصًا سيُعرض في 2 أبريل 2025. ومن المتوقع أن يتضمن البث معلومات إضافية عن الجهاز، ومنها الموعد الرسمي للإطلاق، وتفاصيل الألعاب الجديدة.

ولم تكشف الشركة بعدُ عن المواصفات الداخلية للجهاز، لكن العرض الترويجي أوضح وجود قفزة كبيرة في قوة المعالجة. ومع ذلك، يظل Nintendo Switch 2 جهازًا هجينًا، إذ يمكن استخدامه كجهاز منزلي أو محمول.

وأكدت نينتندو أن الجهاز سيدعم تشغيل ألعاب Nintendo Switch إلى جانب الألعاب الحصرية للجيل الجديد. ومع ذلك، أوضحت الشركة أن بعض ألعاب الجيل السابق قد لا تكون متوافقة بالكامل مع الجهاز الجديد، لكنها أكّدت أن غالبية الألعاب ستعمل دون مشكلات.

ويعني هذا أن مالكي الجهاز السابق سيتمكنون من الاستفادة من مكتبة ألعابهم الحالية منذ اليوم الأول لإطلاق الجهاز الجديد.

ويتطلع عشاق نينتندو إلى المزيد من التفاصيل في أبريل المقبل حول جهاز Nintendo Switch 2، الذي يعد بتجربة لعب مُحسّنة تجمع بين الابتكار والتصميم الكلاسيكي الذي أحبه مستخدمو الجهاز.