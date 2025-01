اقتراب حظر تيك توك يدفع الأمريكيين إلى تعلم الصينية

مع اقتراب حظر تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة، بدأ المستخدمون الأمريكيون بالبحث عن بدائل، ومنها تطبيق التواصل الاجتماعي الصيني RedNote، المعروف أيضًا باسم “شياوهونغشو” أو “الكتاب الأحمر الصغير”.

ووفقًا لتقرير نشرته رويترز، فقد جذب التطبيق أكثر من 700 ألف مستخدم جديد خلال أيام قليلة، مما جعله يتصدر قوائم التنزيل في متجر آبل للتطبيقات “آب ستور”.

ولم يتوقف التأثير عند RedNote، بل امتد ليشمل منصة تعلم اللغات Duolingo، التي أعلنت زيادة بنسبة قدرها 216% في عدد متعلمي اللغة الصينية (الماندرين) الجدد في الولايات المتحدة مقارنةً بالمدة نفسها من العام الماضي.

ومع أن تطبيق RedNote يقدّم واجهة باللغة الإنجليزية، فإن معظم محتواه باللغة الصينية. ويبدو أن المستخدمين الأمريكيين يسعون إلى تعلم اللغة الصينية (الماندرين) للتفاعل مع مقاطع الفيديو والمحتوى بنحو أفضل.

وأظهر رسم بياني نشرته Duolingo تزامن ارتفاع عدد المتعلمين مع زيادة شعبية RedNote، واقتراب حظر تيك توك.

Learning Mandarin out of spite? You're not alone.

We’ve seen a ~216% growth in new Chinese (Mandarin) learners in the US compared to this time last year. https://t.co/9hzwBxfTgD pic.twitter.com/qWM9f5oFYA

— Duolingo (@duolingo) January 15, 2025