إدارة بايدن تضع مصير تيك توك بين يدي ترامب

ذكرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أنها ستترك قرار التعامل مع ملف حظر منصة تيك توك للرئيس المنتخب دونالد ترامب، وفقًا لتقرير نشرته شبكة ABC News.

وقال مسؤول في البيت الأبيض للشبكة: “إن موقفنا كان واضحًا، يجب أن تستمر تيك توك بالعمل تحت ملكية أمريكية. ومع توقيت سريان الحظر خلال عطلة نهاية الأسبوع وقبل يوم واحد من التنصيب، سيعود القرار إلى الإدارة المقبلة لتنفيذه”.

ومع ذلك، ما زالت الأمور معقدة. فقد تعهّد ترامب بنحو غامض بحماية تيك توك، لكن التطبيق وشركات كبرى مثل آبل وجوجل تواجه أخطار مالية كبيرة مع سريان القانون.

ولا يختلف الأمر لبايدن، إلا إذا قرر تمديد مهلة بيع تيك توك من الشركة الصينية المالكة، بايت دانس، لمدة تصل إلى 90 يومًا قبل بدء الحظر.

ولا توحي تصريحات البيت الأبيض بأن بايدن يخطط لاتخاذ هذا المسار، ولم ترد الإدارة رسميًا بشأن توضيح موقفها حتى الآن.

ومن الناحية التقنية، يحتاج بايدن إلى تقدم ملموس نحو بيع المنصة لمنح التمديد، لكن تقارير متعددة أشارت إلى أن شركة بايت دانس تركز على الطعن في القانون بدلًا من البحث عن مشترين محتملين.

وفي المقابل، دعا عدد من المشرعين الديمقراطيين، بقيادة السيناتور إد ماركي، في رسالة إلى بايدن، إلى استخدام حقه في تمديد المهلة لمدة قدرها 90 يومًا.

ولا يلزم القانون تيك توك بالتوقف عن العمل، لكن التطبيق قد يقرر تعليق خدماته في الولايات المتحدة، خاصةً إذا قررت مزودات الخدمة الأمريكية مثل “أوراكل” الامتناع عن دعمه بسبب الأخطار القانونية. وحتى الآن، لم تصدر أي تصريحات رسمية من تيك توك أو أوراكل أو آبل أو جوجل بشأن كيفية التعامل مع الموعد النهائي للحظر المقرر يوم الأحد.