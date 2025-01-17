آبل تبحث عن جهة جديدة لإصدار بطاقتها الائتمانية

أفادت تقارير صحفية بإمكانية اتفاق شركتي Barclays و Synchrony Financial المتخصصين في الخدمات المالية مع آبل لإصدار بطاقتها الائتمانية، المعروفة باسم Apple Card، بعد إعلان الرئيس التنفيذي لشركة جولدمان ساكس احتمال إنهاء شراكتها مع آبل مبكرًا.

ووفقًا لتقرير نشرته رويترز، فإن المناقشات بين كافة الأطراف جارية منذ عدة أشهر، لكن لم يتضح بعدُ مدى التقدم في هذه المفاوضات.

وكانت آبل قد تعاونت سابقًا مع شركة Barclays البريطانية في إصدار بطاقة سابقة أتاحت للمستخدمين جمع نقاط يمكن استخدامها في شراء منتجات آبل أو المحتوى الرقمي عبر آيتونز. ومع ذلك، بدأ هذا التعاون بالتراجع عام 2020، عندما أُوقفت خيارات التمويل الخاصة بمنتجات آبل.

وتربط آبل أيضًا علاقة بشركة Synchrony Financial الأمريكية، التي تقدم خيار التقسيط عبر خدمة “اشتر الآن، وادفع لاحقًا” عند استخدام خدمة الدفع الإلكتروني Apple Pay، مما يجعلها مرشحًا قويًا لخلافة جولدمان ساكس في إصدار بطاقة آبل الائتمانية.

وأُطلقت بطاقة آبل الائتمانية Apple Card في الولايات المتحدة بالشراكة مع جولدمان ساكس في عام 2019، وسرعان ما اكتسبت شعبية بين مستخدمي الشركة. ومع ذلك، واجهت جولدمان ساكس خسائر مالية كبيرة بسبب هذه الشراكة، إذ بلغت خسائرها نحو 1.2 مليار دولار في عام 2022، إضافة إلى غرامة بقيمة قدرها 90 مليون دولار فرضتها هيئة حماية المستهلك المالي (CFPB) في أكتوبر 2024، بسبب أخطاء في الفوترة وعدم الامتثال لقوانين حماية المستهلك.

وكانت آبل قد بدأت أيضًا مناقشات غير رسمية في عام 2023 لنقل صلاحية الإصدار إلى بنك جديد، وقد كانت شركة JPMorgan ضمن الشركات المُرشّحة في البداية، لكن المفاوضات لم تسفر عن أي اتفاق.

ومع أن جولدمان ساكس ملزمة قانونيًا بدعم بطاقة Apple Card حتى عام 2030، فإن التحديات الحالية تجعل احتمال انتقال الشراكة إلى Barclays أو Synchrony Financial أقرب إلى الواقع.