OpenAI تبرم اتفاقًا مع منصة أكسيوس الإخبارية

أعلنت OpenAI إبرام اتفاقٍ جديد مع المنصة الإخبارية الأمريكية أكسيوس Axios، في إطار سعي شركة الذكاء الاصطناعي الرائدة إلى تعزيز شراكتها مع المؤسسات الإعلامية.

وبموجب الاتفاق بين الطرفين، فإن OpenAI سوف تموّل منصة أكسيوس لتوسيع تغطيتها الإخبارية المحلية إلى أربع مدن جديدة في الولايات المتحدة، ليصل إجمالي المدن المغطاة بالأخبار إلى 34 مدينة.

ويمتد هذا الاتفاق إلى ثلاث سنوات، وهي أول مرة تموّل فيها OpenAI قطاع الأخبار المحلية بنحو مباشر، وتُعد خطوة جديدة في سعي OpenAI إلى دخول مجال الصحافة المحلية.

وبجانب تمويل التوسّع، ستكون OpenAI قادرة على استخدام محتوى أكسيوس للإجابة عن استفسارات المستخدمين عبر تقنياتها، كما سيتمكن فريق أكسيوس من استخدام أدوات OpenAI لتطوير منتجات مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وفي منشور عبر مدونتها، قالت OpenAI: “في المرحلة التالية من عملنا، التي تضم شراكتنا الأخيرة مع أكسيوس، نركز على مساعدة الناشرين في إدماج أدواتنا بنحو أكثر فاعلية في دعم مهامهم وأعمالهم”.

ومع هذا التفاؤل، أشار جيم فانديهي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لأكسيوس، في مذكرة أرسلها إلى الموظفين إلى أن تقنيات OpenAI لن تُستخدم في إعداد التقارير الإخبارية. ومع ذلك، تظل التساؤلات قائمة حول تأثير الشراكة في الموظفين، خاصة مع تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الإعلامية.

وتشمل شراكات OpenAI الإعلامية الأخرى التعاون مع مجلة ذا أتلانتك وصحيفة فايننشال تايمز ومؤسسة فوكس ميديا، بالإضافة إلى العديد من الصحف والمؤسسات الأخرى.

وتأتي هذه الشراكة في وقت حسّاس؛ إذ تواجه OpenAI دعاوى قضائية من كبرى المؤسسات الإعلامية، ومنها نيويورك تايمز، بسبب مزاعم انتهاكات حقوق الطبع والنشر.