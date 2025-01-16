هونر تطلق هاتفها الرائد Magic 7 Pro الرائد في الأسواق العالمية

أعلنت هونر اليوم بدء إطلاق هاتفها الرائد Magic 7 Pro في الأسواق العالمية، مشيرةً إلى توفر الهاتف في الدول الأوروبية والمملكة المتحدة.

ويتميز الهاتف بأحدث معالج من كوالكوم، وهو Snapdragon 8 Elite، وحماية فائقة من الماء والغبار بمعياري IP68 و IP69، كما يأتي الهاتف بكاميرا مكبرة مميزة.

ويحمل الهاتف شاشة مميزة من نوع LTPO OLED ذات سطوعٍ عالٍ يصل إلى 1500 شمعة في الظروف الاعتيادية، وحتى 5000 شمعة عند تشغيل المحتوى بتقنية HDR، مع معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا.

ويُعد Magic 7 Pro من أوائل الهواتف التي تُطرح عالميًا بمعالج كوالكوم الجديد، مع ذاكرة عشوائية قدرها 12 جيجابايت، وبطارية من مادة السيليكون-كربون سعتها 5270 ميلي أمبير تدعم الشحن السلكي بقوة قدرها 100 واطٍ.

ويتميز الهاتف بكاميرا مكبرة بدقة قدرها 200 ميجابكسل مع تكبير بصري حتى 3 مرات، وتدعم الكاميرا وضع AI Super Zoom الذي يحسّن الوضوح حتى تكبير قدره 30 ضعفًا باستخدام تقنيات ذكاء اصطناعي تعتمد على النماذج اللغوية الكبيرة لمعالجة الصور، ويحتوي الهاتف أيضًا على كاميرا أساسية وأخرى واسعة المجال بدقة قدرها 50 ميجابكسل لكل منهما.

ويعمل الهاتف بنظام أندرويد 15 ويأتي مزودًا بتطبيق Gemini AI من جوجل، إلى جانب تطبيقات مدعومة بالذكاء الاصطناعي من تطوير هونر، ومنها أدوات للترجمة وتسجيل الملاحظات.

ويتوفر الهاتف الآن للطلب عبر الموقع الرسمي لهونر بسعر يبدأ من 1300 يورو أو 1100 جنيه استرليني.

وبالتوازي مع الإصدار الرائد، أطلقت هونر هاتف Magic 7 Lite المتوسط المواصفات بسعر قدره 370 يورو، وهو مزوّد بمعالج Snapdragon 6 Gen 1 من كوالكوم، وبطارية ضخمة سعتها 6600 ميلي أمبير، لكنه يعمل بنظام أندرويد 14.

ومن المنتظر إطلاق الهاتفين في المزيد من الأسواق خلال الآونة المقبلة.