هاتف سامسونج Galaxy S25 Plus القادم.. المواصفات المُتوقعة ووقت الإطلاق

لم تحظَ هواتف سامسونج Galaxy S Plus بإقبال من المشترين، فقد أظهرت تقارير من Counterpoint Research العام الماضي أن هاتف Galaxy S24 Ultra شكّل ما نسبته 52% من إجمالي المبيعات، وحصل هاتف S24 العادي على نسبة تبلغ 27%، واقتصر نصيب Galaxy S24 Plus على نسبة تبلغ 21% فقط من المبيعات.

وكان ذلك حتى مع حصول S24 Plus على ترقيات جيدة مقارنة بطراز S23 Plus، مثل شاشة LTPO الجديدة التي تمتاز بدقة تبلغ 1440 × 3120 بكسلًا، وذاكرة وصول عشوائي بسعة تبلغ 12 جيجابايت، وبطارية أكبر قليلًا.

فماذا عن الطراز الجديد Galaxy S25 Plus الذي سيُطلق هذا العام، هل سيحصل على ترقيات إضافية، وهل سيحظَ بإقبال أكبر من المشترين؟

هناك بعض التسريبات والشائعات المتعلقة بمواصفات هاتف سامسونج Galaxy S25 Plus القادم، وسنذكر أبرزها فيما يلي:

يعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite الجديد من كوالكوم:

أشارت بعض التقارير إلى أن إنتاج معالج سامسونج Exynos 2500 كان ضعيفًا، مما أجبر الشركة على الاعتماد على معالجات Snapdragon. بغض النظر عن صحة ذلك، فمن شبه المؤكد أن جميع هواتف سلسلة Galaxy S25 في جميع الأسواق ستعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite.

ويُشاع أن سامسونج اختارت ذاكرة وصول عشوائي أكثر كفاءة للعمل مع المعالج الجديد، ومن المُتوقع أن تأتي ذاكرة الوصول العشوائي بسعة تبدأ من 12 جيجابايت لطراز Plus، وستبدأ سعة ذاكرة التخزين الداخلية من 256 جيجابايت، مع وجود خيار بسعة تبلغ 512 جيجابايت.

يأتي في هيكل أنحف من S24 Plus مع الحفاظ على سعة البطارية نفسها:

استنادًا إلى المعلومات المسربة، سيبلغ سمك هاتف Galaxy S25 Plus قرابة 7.3 ملم وسيزن 190 جرامًا، وهو أنحف وأخف وزنًا مقارنة بطراز +S24 الذي يبلغ سمكه 7.7 ملم ويبلغ وزنه 196 جرامًا، لكن الهيكل الأقل سُمكًا لن يؤثر سلبًا على سعة البطارية، إذ سيحتوي الهاتف الجديد على البطارية نفسها في الطراز السابق التي تبلغ سعتها 4900 ميلي أمبير في الساعة، مع دعم سرعة الشحن السلكي نفسها بقدرة تبلغ 45 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 15 واطًا.

يضم شاشة وكاميرات بمواصفات مطابقة لطراز S24 Plus:

كما ذكرنا في البداية، حصل طراز S24 Plus على ترقية في دقة الشاشة مقارنة بطراز S23 Plus، مع دعم تقنية LTPO، فمن المتوقع ألا يحصل طراز S25 Plus القادم على أي تحسينات إضافية في مواصفات الشاشة.

وفيما يتعلق بمواصفات الكاميرات، فإن طراز Ultra سيحصل على عدسة جديدة فائقة الاتساع، لكن هذا لا ينطبق على طراز Plus والطراز العادي، إذ سيأتي كلا الطرازين مع الكاميرات نفسها الخاصة بالطرز السابقة، إذ ستأتي العدسة الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والعدسة الثانية بدقة قدرها 10 ميجابكسل، والعدسة الثالثة بدقة قدرها 12 ميجابكسل، مع الحفاظ على الكاميرا الأمامية ذاتها التي تأتي بدقة قدرها 12 ميجابكسل.

يعمل بواجهة One UI 7 الجديدة ويدعم المزيد من مزايا الذكاء الاصطناعي:

ستعمل جميع هواتف سلسلة Galaxy S25 بواجهة One UI 7 الجديدة من سامسونج التي ستتضمن عددًا من مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة مثل: Bixby الجديد الذي يمتاز بقدرات متقدمة، وستأتي مع إصلاحات كبيرة في تصميم العناصر وأيقونات التطبيقات.

السعر:

تشير المعلومات المسربة إلى أن هاتف +Galaxy S25 سيُباع بالسعر نفسه لهاتف +S24 العام الماضي الذي يبدأ من 899 يورو.

وقت الإطلاق المُتوقع:

حددت سامسونج تاريخ حدث Galaxy Unpacked القادم في 22 من يناير الجاري. وإذا اتبعت سامسونج الجدول الزمني المعتاد فيما يتعلق بإطلاق الأجهزة الجديدة في الأسواق، فستبدأ الطلبات الأولية في اليوم التالي وستستمر قرابة أسبوعين.