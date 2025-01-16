الدفع حسب الاستخدام.. مايكروسوفت تُطلق خطة جديدة لخدمة Copilot للشركات

أعلنت شركة مايكروسوفت إطلاق خطة جديدة تحمل اسم “Copilot Chat” موجهة لعملائها من الشركات، وتعتمد تلك الخطة على نموذج الدفع حسب الاستخدام.

وتضم الخطة العديد من المزايا المدعومة بالذكاء الاصطناعي من حزمة Microsoft 365، لكنها لا تشمل كافة مزاياها الحالية.

وتستند خطة “Copilot Chat” إلى نموذج GPT-4o من OpenAI، وتتيح للمستخدمين تنفيذ مجموعة من المهام، مثل الإجابة عن أسئلة متعلقة بالأعمال، وأتمتة المهام، وتوليد الصور بالذكاء الاصطناعي.

وتأتي هذه المزايا كجزء من تطبيق Microsoft 365 Copilot، الذي يُعد امتدادًا لمنصة مايكروسوفت للذكاء الاصطناعي الموجهة للشركات.

وعلى عكس الاشتراك التقليدي في Microsoft 365 Copilot الذي يكلف 30 دولارًا لكل مستخدم شهريًا، توفر الخطة الجديدة مرونة أكبر من خلال الدفع حسب الاستخدام.

وقالت مايكروسوفت في منشور على مدونتها: “إن Copilot Chat تُعد نقطة انطلاق قوية لبناء عادة استخدام الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات”.

وتتيح الخطة للمستخدمين تلخيص الملفات، وإنشاء مستندات عمل، والتعاون مع أعضاء الفريق باستخدام أدوات مدمجة مثل أداة Pages.

وتسلّط مايكروسوفت الضوء على ميزات الأتمتة، إذ يمكن للمستخدمين استخدام “وكلاء Agents” لأداء مهام أساسية، مثل تقديم تفاصيل الحسابات قبل الاجتماعات، أو إرسال تعليمات إلى العاملين في الميدان.

ويمكن لمسؤولي تكنولوجيا المعلومات تصميم وكلاء خاصين للمؤسسة وإدارتهم، مع التحكم في صلاحياتهم وضمان أمانهم، وسوف يُسعّر الوكلاء على أساس الاستخدام، لكن مايكروسوفت لم تفصح بعدُ عن تفاصيل الأسعار.

ولا تشمل خطة “Copilot Chat” بعض المزايا المتقدمة الموجودة في Microsoft 365 Copilot، مثل الوكلاء المدمجين افتراضيًا، والقدرات المخصصة لتطبيقات مايكروسوفت المكتبية، كما أنها تفتقر إلى أدوات التحليل مثل Copilot Analytics التي تقيس استخدام الذكاء الاصطناعي في الشركة.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من جهود مايكروسوفت لجذب المزيد من العملاء إلى الاشتراك في Microsoft 365 Copilot، مع توفير خيارات مرنة للعملاء الذين لديهم احتياجات أقل تعقيدًا.

ومع ذلك، تواجه الخدمة تحديات. فقد أشارت تقارير إلى أن خدمة Copilot لم تحقق نجاحًا كبيرًا لدى المؤسسات الكبرى، إذ تعدها بعض المؤسسات غير فعّالة ومكلفة وغير آمنة. وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة Gartner أن 3.3% فقط من قادة تكنولوجيا المعلومات وجدوا أن الخدمة أضافت قيمة كبيرة إلى شركاتهم.