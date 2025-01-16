مايكروسوفت تعتزم إنهاء دعم تطبيقات أوفيس في ويندوز 10

أعلنت شركة مايكروسوفت أنها ستنهي دعم تطبيقات أوفيس، المعروفة أيضًا باسم تطبيقات مايكروسوفت 365، في نظام التشغيل ويندوز 10 بدايةً من 14 أكتوبر 2025.

ويأتي هذا القرار تزامنًا مع انتهاء دعم ويندوز 10 بنحو كامل بحلول هذا التاريخ، مما يعني أن الشركات والمستخدمين الأفراد الذين يعتمدون على هذه التطبيقات سيحتاجون إلى الترقية إلى ويندوز 11.

وقالت الشركة في منشور رسمي: “لن تُدعم تطبيقات Microsoft 365 بعد 14 أكتوبر 2025 في الأجهزة التي تعمل بنظام ويندوز 10. ولاستخدام هذه التطبيقات، سيكون من الضروري الترقية إلى ويندوز 11”.

ومع ذلك، أكّدت مايكروسوفت أن التطبيقات ستستمر بالعمل في ويندوز 10، لكنها حذّرت من احتمالية ظهور مشكلات في الأداء بمرور الوقت.

وتحث مايكروسوفت المستخدمين على الترقية إلى ويندوز 11 بنحو مستمر. وخلال معرض CES 2025 الأخير، قال يوسف مهدي، نائب الرئيس التنفيذي ومدير التسويق الاستهلاكي في مايكروسوفت: “إننا نؤمن بأن أهم قطعة تقنية سيبحث الناس عن ترقيتها في عام 2025 لن تكون الثلاجة أو التلفاز أو الهاتف المحمول، بل جهاز ويندوز 10 الخاص بهم، ليشقوا طريقهم نحو ويندوز 11”.

وما زال ويندوز 11 ينتشر بنحو أقل من المتوقع بسبب متطلبات العتاد الصارمة، مثل ضرورة وجود وحدة TPM 2.0، التي توجد في مكونات الأجهزة الحديثة نسبيًا، والتي وصفتها الشركة بأنها “غير قابلة للمساومة”.

وأغلقت مايكروسوفت حديثًا الباب أمام دعم الأجهزة القديمة، مما دفعها إلى استخدام إشعارات بكامل الشاشة لتحفيز مستخدمي ويندوز 10 على شراء أجهزة جديدة.

وفيما يتعلق بمستخدمي ويندوز 10 الذين لا يستطيعون الترقية، تقدّم مايكروسوفت تحديثات الأمان الموسّعة (Extended Security Updates)، إذ يمكن للعملاء دفع 30 دولارًا للحصول على عام إضافي من التحديثات الأمنية، في حين يمكن للشركات شراء ما يصل إلى ثلاث سنوات من هذه التحديثات.