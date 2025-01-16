لينكدإن تقدّم أدوات ذكاء اصطناعي مجانية لمساعدة الباحثين عن عمل

كشفت منصة التوظيف والأعمال لينكدإن عن ميزة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تُدعى “Job Match“، وهي تهدف إلى مساعدة المستخدمين في تحديد الوظائف التي تناسب مؤهلاتهم، مما يسهم في تقليل عدد الطلبات التي يتقدمون بها لوظائف غير مؤهلين لها.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يواجه فيه الباحثون عن العمل تحديات متزايدة للعثور على فرص مناسبة.

وتستخدم الميزة الذكاء الاصطناعي لتحليل الخبرات والمهارات الشخصية للمستخدم، ومقارنتها بمتطلبات الوظائف المتاحة. وتقدم الميزة ملخصات مُفصّلة بجانب كل إعلان وظيفي تُظهر مدى توافق المستخدم مع متطلبات الوظيفة.

وأوضح روهان راجيف، مدير المنتجات في لينكدإن، أن الميزة تتجاوز مطابقة الكلمات المفتاحية التقليدية لتقدم تحليلًا أعمق حول مدى ملاءمة الخبرات والمهارات.

ويهدف هذا الابتكار إلى مساعدة المستخدمين في التركيز على الوظائف الأكثر ملاءمة مع مؤهلاتهم، وفي الوقت ذاته توجيه غير المؤهلين نحو فرص أخرى تناسبهم بنحو أفضل.

وستكون ميزة “Job Match” متاحة لكافة المستخدمين، لكن المشتركين في خدمة “بريميوم” سوف يتمتعون بمزايا إضافية، مثل تفاصيل أكثر دقة حول مستوى ملاءمتهم الوظائف، كما تخطط الشركة لتوسيع الميزة لتشمل تحسينات في جانب التوظيف، مما يجعل عملية اختيار المرشحين أكثر كفاءة.

وما زالت هناك تساؤلات حول قدرة الميزة على معالجة التحديات الهيكلية في سوق العمل، خاصةً في ظل عمليات تسريح الموظفين التي شهدها قطاع التقنية وقطاعات أخرى خلال عام 2024. وأشار راجيف إلى أن جزءًا كبيرًا من المشكلة يتعلق بنقص الشفافية في السوق، لكنه يرى أن “جزءًا غير بسيط من المشكلة يمكن حله بهذه الميزة”.

وتلقت الميزة دعمًا من جهات التوظيف، إذ أعرب بعضهم في منشورات رسمية عبر المنصة عن أملهم أن تسهم تلك الميزة في تقليل عدد الطلبات غير المناسبة التي تغمر بريدهم الوارد، مما يتيح لهم التركيز على المتقدمين المؤهلين بنحو أكبر.

ومن المقرر أن تصبح ميزة “Job Match” متاحة للمستخدمين بنحو تدريجي، مع وعود بتحديثات إضافية لتلبية احتياجات كلٍ من الباحثين عن عمل وجهات التوظيف.