تيك توك تستعد لإغلاق فوري في الولايات المتحدة

تستعد منصة “تيك توك” لإغلاق فوري وكامل في الولايات المتحدة يوم الأحد المقبل الموافق 19 يناير، وذلك في حال تنفيذ حظرٍ وشيك على التطبيق.

ووفقًا لتقرير نشره موقع “ذا إنفورميشن” التقني، فإن التطبيق سوف يتعطل بنحو مفاجئ لدى مستخدميه في الولايات المتحدة، كما سيُمنع تنزيله مجددًا عبر متاجر التطبيقات، إذا لم تتدخل المحكمة العليا لوقف هذا القرار.

وإذا فُرض الحظر فعليًا، سيظهر للمستخدمين نافذة منبثقة داخل التطبيق تُعيد توجيههم إلى موقع إلكتروني يوفر معلومات حول الإغلاق، كما سيُتاح لهم تنزيل بياناتهم الشخصية قبل التعطيل الكامل للخدمة.

يُذكر أن هذا الحظر جاء نتيجة قانون أمريكي صدر العام الماضي، يلزم الشركة الصينية المالكة لتيك توك، “بايت دانس”، ببيع عمليات التطبيق في الولايات المتحدة لشركة أمريكية، وإلا ستُحظر داخل البلاد.

وفي الوقت نفسه، ظهرت شائعات حول احتمالية تدخل الحكومة الصينية لبيع التطبيق لرجل الأعمال الأمريكي المُقرّب من ترامب “إيلون ماسك”، لكن تيك توك نفت هذه المزاعم واصفةً إياها بأنها “محض خيال”.

وتشير التوقعات إلى أن المحكمة العليا الأمريكية قد تؤيد القانون، مما يعني أن أيام “تيك توك” في الولايات المتحدة أصبحت معدودة. وفي الوقت نفسه، بدأ المستخدمون بالانتقال إلى تطبيقات بديلة تحسبًا لهذا الحظر، مثل تطبيق RedNote الصيني.

ويبقى السؤال مطروحًا حول إمكانية تدخل المحكمة العليا لتغيير مستقبل التطبيق. ومع ذلك، يبدو أن تيك توك يتجه نحو إغلاق محتمل، مما يشكل تحديًا كبيرًا لملايين المستخدمين الذين يعتمدون عليه يوميًا.