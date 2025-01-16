تقترب من آبل.. شاومي تُسجل أسرع نمو في سوق الهواتف الذكية في 2024

شهدت شاومي عامًا استثنائيًا في 2024، إذ سجلت نموًا بنسبة بلغت 12% في مبيعات الهواتف الذكية، مما جعلها أسرع الشركات الكبرى نموًا، وفقًا لتقرير صادر عن مؤسسة Counterpoint لأبحاث السوق.

وجاء هذا الأداء المميز وسط انتعاش عالمي في سوق الهواتف بعد عامين من التراجع، إذ استعادت الشركات الصينية مواقعها، في حين حافظت آبل وسامسونج على صدارة السوق.

ومع وصول حصتها السوقية إلى 14%، أصبحت شاومي على مقربة من حصة آبل التي بلغت 18%، مدعومةً بإطلاق أجهزة مبتكرة وإستراتيجية تسويقية ناجحة استهدفت مختلف الأسواق العالمية.

وأشار تقرير Counterpoint إلى نمو بنسبة قدرها 4% في مبيعات الهواتف خلال 2024، في حين سجلت تقارير أخرى زيادات تتراوح بين 6 و 7% في الشحنات العالمية.

ويُعزى هذا النمو إلى التعافي بعد انخفاض تاريخي في 2023، وهو العام الذي شهد أدنى معدلات مبيعات للهواتف خلال عقد كامل، ويُتوقع أن يستمر هذا الاتجاه التصاعدي في عام 2025.

وتصدرت سامسونج قائمة الشركات من ناحية الحصة السوقية لمبيعات الهواتف الذكية بنسبة بلغت 19%، تليها آبل ثم شاومي، في حين جاءت شركتا أوبو وفيفو في المرتبة الرابعة والخامسة على الترتيب بنسبة قدرها 8% لكل منهما، كما ارتفعت الحصة السوقية لمجموعة Transsion الصينية التي تضم علامات تجارية مثل إنفينيكس وتكنو.

وساهمت الهواتف المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تعزيز المبيعات في عام 2024، وتتوقع Counterpoint أنه بحلول عام 2028 ستتضمن 90% من الهواتف الذكية التي يزيد سعرها على 250 دولارًا تقنيات ذكاء اصطناعي توليدي.