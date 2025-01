OpenAI تطلق ميزة “المهام” في ChatGPT

أعلنت شركة OpenAI إطلاق ميزة جديدة في روبوت الذكاء الاصطناعي ChatGPT تحت اسم “المهام Tasks”.

وتتيح الشركة الميزة الجديدة حاليًا بنحو تجريبي للمشتركين في الخطط المأجورة، مما يشكّل خطوة جديدة نحو تعزيز وظائف ChatGPT الذي يحظى بشعبية واسعة مع أكثر من 300 مليون مستخدم نشط أسبوعيًا، وفقًا لآخر الإحصائيات المنشورة في نهاية العام الماضي.

وتُتيح ميزة “المهام” للمستخدمين جدولة التذكيرات أو الطلبات المتكررة. على سبيل المثال: يمكن للمستخدمين إعداد تذكير للتمارين الصباحية، وسوف يُرسل ChatGPT إشعارًا عند حلول الوقت المحدد.

ولتجربة الميزة، يمكن للمستخدمين اختيار خيار المهام المُجدولة “4o with scheduled tasks” من القائمة المنسدلة في واجهة ChatGPT، إذ تظهر نافذة لإدخال التعليمات المطلوبة. وتوفر المنصة أيضًا صفحة مخصصة لإدارة المهام المجدولة، ومنها تعديل الأسماء والتعليمات، وضبط الجداول، أو إيقاف الإشعارات وحذف المهام.

ومن الجدير بالذكر أن ChatGPT قد يقترح إنشاء مهام بناءً على سياق المحادثة. ومع ذلك، يظل الخيار بيد المستخدم لتبني هذه الاقتراحات أو تجاهلها.

ومع أن ميزة “المهام” متاحة حاليًا للمشتركين فقط، أكّدت OpenAI أنها تخطط لإطلاقها للجميع بعد انتهاء المدة التجريبية، كما هو الحال مع المزايا السابقة التي خضعت لاختبارات أولية.

وبإطلاق ميزة “المهام”، تُثبت OpenAI مرة أخرى قدرتها على الاستجابة لاحتياجات المستخدمين وتطوير حلول مفيدة لهم.

ومنذ انطلاقه في أواخر 2022 كمنصة تعتمد على الإجابة عن الأسئلة، تطوّر ChatGPT إلى منصة شاملة تقدم خدمات متعددة، مثل البحث على الإنترنت، وتنفيذ التعليمات البرمجية باستخدام أدوات مدمجة، وحفظ المحادثات السابقة لتخصيص تجربة المستخدم، وغيرها.

Today we’re rolling out a beta version of tasks—a new way to ask ChatGPT to do things for you at a future time.

Whether it's one-time reminders or recurring actions, tell ChatGPT what you need and when, and it will automatically take care of it. pic.twitter.com/7lgvsPehHv

— OpenAI (@OpenAI) January 14, 2025