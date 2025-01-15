موتورولا تكشف عن هواتف Moto G إصدارات 2025

كشفت موتورولا عن هواتفها الجديدة من سلسلة Moto G، إذ قدّمت إصدارين جديدين، هما Moto G 2025 و Moto G Power 2025، بمواصفات مُحدّثة، وأسعار تنافسية. ومن المقرر أن تبدأ طرحهما في الأسواق لاحقًا هذا الشهر.

ويقدّم الهاتف الأساسي Moto G 2025 شاشة قياسها 6.7 إنشات بمعدل تحديث قدره 120 هرتزًا، وسطوع يصل إلى 1,000 شمعة، مما يضمن عرضًا واضحًا حتى في الإضاءة العالية، ويأتي الهاتف بمعالج MediaTek Dimensity 6300، مع ذاكرة عشوائية قدرها 4 جيجابايت، ومساحة تخزين تصل إلى 128 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر microSD.

ويحمل الهاتف بطارية سعتها 5,000 ميلي أمبير مع شحن سلكي بقوة قدرها 30 واطًا، كما يتمتع الهاتف بميزة مقاومة الماء والغبار IP52.

وفيما يتعلق بالكاميرات، فإن الجهاز يحتوي على كاميرا رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وأخرى للتصوير من قرب بدقة قدرها 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة قدرها 16 ميجابكسل، ويبدأ سعر الهاتف من 200 دولارٍ أمريكي.

وأما هاتف Moto G Power 2025، فهو يقدّم مواصفات أقوى مقارنةً بالإصدار الأساسي، إذ يأتي بشاشة قياسها 6.8 إنشات بسطوع يصل إلى 1,000 شمعة، ومعالج MediaTek Dimensity 6300 مدعومًا بذاكرة عشوائية قدرها 8 جيجابايت، ومساحة تخزين تبدأ من 128 جيجابايت.

ويحمل الهاتف بطارية سعتها 5,000 ميلي أمبير مع دعم الشحن السلكي بقوة قدرها 30 واط، والشحن اللاسلكي بقوة قدرها 15 واطًا (بدون دعم تقنية Qi2). ويضم الهاتف كاميرا رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وأخرى واسعة المجال بدقة قدرها 8 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة قدرها 16 ميجابكسل.

ومن مزايا الهاتف البارزة حصوله على تصنيف مقاومة الماء والغبار IP68 و IP69، مما يضمن حماية الهاتف في الظروف الصعبة، ويبدأ سعر هاتف Moto G Power 2025 من 300 دولارٍ أمريكي.

وتُعد هذه الإصدارات أولى هواتف موتورولا التي تأتي بنظام أندرويد 15 مُثبتًا بنحو افتراضي.