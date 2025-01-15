منصة Pixelfed تُنافس إنستاجرام بتطبيقات رسمية

أعلنت منصة Pixelfed، التي تُعد البديل اللامركزي والخالي من الإعلانات لمنصة إنستاجرام، إطلاق تطبيقاتها الرسمية لنظامي iOS وأندرويد.

ويمكن لمستخدمي أجهزة آبل تحميل التطبيق الخاص بالمنصة من متجر آب ستور، في حين يستطيع مستخدمو أجهزة أندرويد تحميل التطبيق من متجر جوجل بلاي وذلك بنحو مجاني.

وشهدت المنصة زيادة كبيرة في شعبيتها بعد إعلان ميتا تغييرات جذرية في سياسات الإشراف على المحتوى الأسبوع الماضي. وخلال عطلة الأسبوع الماضي، صرّحت منصة Pixelfed أن الخادم الرئيسي للمنصة pixelfed.social شهد “مستويات غير مسبوقة من الزيارات”، مما دفع الفريق للعمل على زيادة الموارد لضمان استيعاب الطلب المتزايد.

وأثارت Pixelfed جدلًا في الآونة الأخيرة عندما أفاد بعض المستخدمين بأن ميتا حظرت الروابط التي تشير إلى المنصة في فيسبوك، لكن ميتا أوضحت لاحقًا أن الحظر كان عن طريق الخطأ، وأكّدت أنها تعمل على استعادة المنشورات المحذوفة.

وكان المؤسس دانيال سوبرنولت قد أطلق أيضًا في أكتوبر الماضي منصة لامركزية أخرى تُدعى Loops، التي تُعد بديلًا لمنصة تيك توك.

وتوفر منصتا Pixelfed و Loops خيارات جديدة للمستخدمين الباحثين عن منصات أكثر استقلالية مع مواجهة تيك توك خطر الحظر المحتمل في الولايات المتحدة، إلى جانب تغييرات ميتا الأخيرة التي يعارضها بعض المستخدمين.

ومن مزايا Pixelfed أنها منصة لامركزية تعطي الأولوية لخصوصية المستخدم، كما أنها خالية من الإعلانات، مما يجعلها خيارًا مميزًا للمستخدمين الراغبين في تجربة أكثر هدوءًا، خاصةً مع توفر تطبيقات رسمية تتيح مشاركة الصور واستكشاف المحتوى بسهولة عبر الهواتف الذكية.

ومع التطورات الأخيرة، يبدو أن Pixelfed تستعد لتكون منافسًا في عالم الشبكات الاجتماعية، خاصة في ظل تزايد الإقبال على منصات لامركزية ومستقلة على غرار منصة بلوسكاي التي أُطلقت العام الماضي لمنافسة إكس وثردز وفيسبوك.