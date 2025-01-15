مقارنة بين هاتفي OnePlus 13R و Pixel 8a 

في ظل التنافس الشديد في سوق الهواتف الذكية المتوسطة المدى، يبرز هاتفا OnePlus 13R و Pixel 8a كخيارين جذابين للمستخدمين الباحثين عن أداء قوي وسعر مناسب. ويشترك كلا الهاتفين ببعض المواصفات، كالأداء القوي، ودعم مزايا الذكاء الاصطناعي ويباعان بأسعار متقاربة، لكن هناك الكثير من الفروق بينهما.

وفي هذا المقال سنجري مقارنة شاملة بين الهاتفين لتوضيح أبرز الفروق وأوجه التشابه بينهما، ومساعدتك في اختيار الهاتف المناسب لاحتياجاتك.

التصميم والشاشة:

يتميز OnePlus 13R بتصميم أنيق يشبه الطراز السابق، ويأتي مزودًا بشاشة LTPO AMOLED بقياس قدره 6.78 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 2780 × 1264 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث متغير يصل إلى 120 هرتزًا، وسطوع يصل إلى 1600 شمعة في المتر المربع، مما يوفر تجربة مشاهدة مميزة.

وأما Pixel 8a فيأتي بتصميم مميز مع شريط كاميرا أفقي في الجهة الخلفية، وإطار مصنوع من الألمنيوم. ويأتي الهاتف مزودًا بشاشة OLED بقياس قدره 6.1 بوصات، وبدقة قدرها 1080×2400 بكسل، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا وسطوع يصل إلى 2000 شمعة في المتر المربع، مما يجعله مناسبًا للاستخدام في ظروف الإضاءة العالية.

الأداء والمعالج:

يعمل OnePlus 13R بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 الثماني النوى، والمصنع بتقنية تبلغ 4 نانومتر، وبفضل هذا المعالج يمكن للهاتف تشغيل التطبيقات الثقيلة والألعاب بسلاسة، كما يدعم هذا الهاتف تقنية تسمى CPU Scheduler، تساعد في تحسين كفاءة وقوة معالج Snapdragon 8 Gen 3 في أثناء اللعب.

وأما هاتف جوجل Pixel 8a فيعمل بمعالج Google Tensor G3 الذي يحتوي على تسع نَوَيات، والمصنع بتقنية قدرها 4 نانومتر، وبفضل هذا المعالج ستتمتع بأداء سريع وسلس عند أداء المهام المتعددة وعند اللعب بألعاب الفيديو الكثيفة.

يتوفر هاتف جوجل بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة قدرها 8 جيجابايت، وبخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، هما: 128 أو 256 جيجابايت. وأما هاتف OnePlus 13R فيأتي مع ذاكرة وصول عشوائي تصل سعتها إلى 16 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية تصل سعتها إلى 512 جيجابايت.

وفيما يتعلق بمزايا الذكاء الاصطناعي، كلا الهاتفين يدعمان مجموعة كبيرة من مزايا الذكاء الاصطناعي، وأبرز المزايا المضمنة في هاتف جوجل: (ممحاة الصوت السحرية) Audio Magic Eraser و Best Take و(المحرر السحري) Magic Editor، ويمكنك تعرّف المزيد عن مزايا الذكاء الاصطناعي التي يدعمها هذا الهاتف في مقال: “أهم مزايا الذكاء الاصطناعي في هاتف جوجل Pixel 8a الجديد“.

وأما هاتف OnePlus 13R فيدعم نظام الذكاء الاصطناعي OnePlus AI الجديد كُليًا الذي يعزّز الإنتاجية ويسهل أداء العديد من المهام. ومن أبرز مزايا الذكاء الاصطناعي المدمجة في هذا الهاتف:

مزية البحث الدائري: تسمح لك برسم دائرة حول أي صورة أو مقطع فيديو أو نص للبحث عنه باستخدام محرك بحث جوجل دون الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات.

مساعد الذكاء الاصطناعي Gemini من جوجل: يمكنه المساعدة في أداء العديد من المهام، وإجراء محادثات تحاكي المحادثات البشرية.

الكاميرا:

يحتوي OnePlus 13R على كاميرا خلفية ثلاثية العدسات تأتي بالمواصفات التالية:

عدسة رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل.

عدسة مقربة بدقة قدرها 50 ميجابكسل تدعم التقريب البصري بمعدل يبلغ 2x.

عدسة فائقة الاتساع بدقة قدرها 8 ميجابكسل.

يتيح هذا النظام للمستخدمين التقاط صور عالية الجودة في ظروف الإضاءة المختلفة. وأما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة قدرها 16 ميجابكسل، وتوفر جودة جيدة للصور الذاتية، ومكالمات الفيديو.

وأما Pixel 8a فيضم كاميرا خلفية ثنائية العدسات، تأتي بالمواصفات التالية:

العدسة الرئيسية: تأتي بدقة قدرها 64 ميجابكسل.

العدسة الفائقة الاتساع: تأتي بدقة قدرها 13 ميجابكسل.

وأما الكاميرا الأمامية فتبلغ دقتها 13 ميجابكسل. ويتميز هذا الهاتف بقدرته على معالجة الصور بطريقة احترافية؛ مما يضمن الحصول على صور عالية الجودة في ظروف الإضاءة المنخفضة والعالية.

كلا الهاتفين يدعمان مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي لتحرير الصور؛ مما يساعد في إزالة العناصر غير المرغوب فيها من الصور، وإزالة التشويش والضبابية، وتحسين وضوح الصور.

البطارية والشحن:

يتفوق OnePlus 13R على هاتف جوجل Pixel 8a بسعة البطارية وسرعة الشحن؛ إذ يحتوي على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 6000 ميلي أمبير في الساعة، وتدعم الشحن السريع بقدرة تبلغ 80 واطًا. وأما Pixel 8a فيحتوي على بطارية تبلغ سعتها 4492 ميلي أمبير في الساعة، وتدعم الشحن سلكي بقدرة تبلغ 18 واطًا.

السعر:

يُباع هاتف OnePlus 13R الجديد بسعر يبدأ من 600 دولار، ويتوفر بلونين، هما: الأسود والأبيض. ويُباع هاتف جوجل Pixel 8a بسعر يبدأ من 499 دولارًا، ويتوفر بأربعة ألوان، هي: الأسود والأبيض، والأخضر والأزرق.

الخلاصة:

إذا كنت تبحث عن هاتف يضم شاشة كبيرة، ويتمتع بأداء قوي، ويحتوي على بطارية تدوم مدة طويلة مع دعم الشحن السريع، فإن OnePlus 13R هو المناسب لك. وأما إذا كنت تفضل الحصول على تجربة تصوير متقدمة مع مزايا ذكاء اصطناعي متطورة وسعر أقل من 600 دولار، فإن Pixel 8a هو المناسب لك.

المواصفات الكاملة لهاتفي OnePlus 13R و Pixel 8a:

المواصفات OnePlus 13R Google Pixel 8a المعالج معالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 3) الثماني النوى، والمصنع بتقنية تبلغ 4 نانومتر. معالج (Tensor G3) من جوجل الذي يحتوي على تسع نَوَيات، والمصنع بتقنية قدرها 4 نانومتر. الشاشة من نوع (LTPO AMOLED) بقياس قدره 6.78 بوصات. من نوع (OLED)، بقياس قدره 6.1 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256، أو 512 جيجابايت. 128 أو 256 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 12، أو 16 جيجابايت. 8 جيجابايت. دعم بطاقة microSD لا يدعم. لا يدعم. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 8 ميجابكسل. ثُنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 64 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 13 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 16 ميجابكسل. أحادية العدسة بدقة قدرها 13 ميجابكسل. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات Wi-Fi 6/7، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC)، وتقنية البلوتوث 5.4. شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6e، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC)، وتقنية البلوتوث 5.3. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. نظام التشغيل أندرويد 15. أندرويد 14. البطارية 6000 ميلّي أمبير في الساعة. 4492 ميلّي أمبير في الساعة. الألوان الأسود، والأبيض. الأبيض، والأسود، والأزرق، والأخضر. الوزن 206 جرامات. 188 جرامًا. السعر يبدأ من 600 دولار . يبدأ من 499 دولارًا.