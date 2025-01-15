زوكربيرج يُطيح بـ 7000 موظف.. ميتا تخفّض قوتها العاملة بنسبة قدرها 5%

أعلن مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، خططًا لتسريح نحو 5% من الموظفين، أي ما يعادل نحو 7,000 موظف، وذلك في مذكرة داخلية أُرسلت إلى العاملين في الشركة. ويأتي هذا القرار ضمن حملة مستمرة لخفض التكاليف، وتحسين الأداء الوظيفي داخل الشركة.

وفي رسالته، أوضح زوكربيرج أن هذه الخطوة تستهدف الموظفين “أصحاب الأداء المنخفض” بهدف تسريع عملية تحسين الأداء. وأشار قائلًا: “لقد قررت رفع معايير إدارة الأداء، وسنتخذ إجراءات أسرع تجاه الموظفين الذين لا يلبّون التوقعات”.

وأضاف أن الشركة ستنفذ جولات واسعة من خفض الوظائف استنادًا إلى الأداء خلال هذا العام، بدلًا من الانتظار حتى دورات تقييم الأداء السنوية.

ووفقًا لتقرير نشرته بلومبرغ، فإن هذه الجولات من التسريح ستستهدف الموظفين الذين يعملون في الشركة منذ مدة كافية للحصول على تقييمات أداء. وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تؤدي عمليات التسريح والاستقالات الطبيعية إلى تقليص القوة العاملة في الشركة بنسبة تصل إلى 10%.

ويُضاف هذا القرار إلى موجة تسريحات بدأت منذ أواخر عام 2022، وقد أثرت في أكثر من 20 ألف موظف عملوا في الشركة.

وأكّد زوكربيرج أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة لجعل الشركة “أكثر رشاقة”، وتعزيز إنتاجية الموظفين، قائلًا: “إن منظمة أصغر ستركز على أولوياتها بنحو أسرع، وستكون أكثر إنتاجية، مما يجعل العمل أكثر متعة وإرضاءً”.

وشهدت ميتا بداية غير اعتيادية في عام 2025، إذ أوقفت الشركة نظام التحقق من المعلومات عبر منصاتها، وسمحت بظهور المحتوى السياسي والترويج له عبر منصاتها، كما أعلنت تخفيف القيود المُشددة على المحتوى.