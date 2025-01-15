التفكير بعدة لغات.. سلوك غريب يظهر في نموذج o1 من OpenAI

أبدى نموذج الذكاء الاصطناعي “o1“، الذي أطلقته OpenAI حديثًا بصفته نموذجًا متخصصًا في التفكير المنطقي، ظاهرة مثيرة للاهتمام، وهي “التفكير بلغات مختلفة” في أثناء معالجته الأسئلة المطروحة عليه باللغة الإنجليزية.

ولاحظ المستخدمون أن النموذج يبدأ عملية التفكير بلغة السؤال ثم يتحول بنحو مفاجئ إلى لغات أخرى مثل الصينية أو الفارسية قبل أن يقدّم الإجابة النهائية باللغة الإنجليزية. على سبيل المثال: عند سؤاله “كم عدد أحرف R في كلمة strawberry؟”، قد يبدأ النموذج بتحليل السؤال باللغة الإنجليزية، لكنه يكمل بعض خطوات التفكير باللغة الصينية.

ولم تقدّم OpenAI تفسيرًا لهذه الظاهرة بنحو رسمي، وقد تباينت آراء الخبراء حول أسبابها، ويرى بعضهم أن النموذج تدرّب على مجموعات بيانات تحتوي على عدد كبير من النصوص باللغات الصينية واللغات الأخرى.

ووفقًا لما ذكره كليمانت دي لانغ، الرئيس التنفيذي لشركة Hugging Face، فإن هذا التنوع اللغوي ربما أثر في طريقة معالجة النموذج الأسئلة.

وأشار تيد شياو، الباحث في شركة DeepMind التابعة لجوجل، إلى أن بعض شركات الذكاء الاصطناعي تعتمد على خدمات تعليم البيانات من شركات صينية، مما يؤدي إلى تأثير لغوي يظهر في أثناء التفكير.

ومن جهة أخرى، يعتقد خبراء آخرون أن النموذج قد “يفضّل” استخدام لغات معينة؛ لأنها أكثر كفاءة في معالجة بعض الأنماط. وأشار ماثيو غوزديال، أستاذ مساعد وباحث في الذكاء الاصطناعي بجامعة ألبرتا الكندية، إلى أن النموذج لا يدرك مفهوم اللغات ككيانات منفصلة. وأضاف قائلًا: “إن كل النصوص يعدها النموذج مجرد بيانات”.

وقال تيدزن وانغ، وهو مهندس برمجيات في Hugging Face، إن التحولات اللغوية قد تعكس الأنماط التي تعلمها النموذج خلال التدريب، وأوضح أن النموذج “أحيانًا يفضّل إجراء العمليات الرياضية بالصينية؛ لأن كل رقم يتكون من مقطع صوتي واحد، مما يجعل الحسابات أكثر كفاءة”.

ومع تعدد النظريات، يشدّد الخبراء على أن الغموض الذي يكتنف طريقة عمل هذه النماذج يجعل من الصعب الوصول إلى تفسير قاطع.