أدوبي تُقدّم ميزة “التعاون المباشر” في فوتوشوب

أعلنت شركة أدوبي ميزة مهمة طال انتظارها من مجتمع المستخدمين، إذ كشفت عن ميزة “التعاون المباشر Live Co-Editing” في برنامج تحرير الصور الشهير فوتوشوب.

وتتيح هذه الميزة للمستخدمين العمل على الملفات نفسها وتحريرها في الوقت الفعلي من أماكن مختلفة، مما يجعل التعاون بين فريق العمل أكثر سهولة وفعالية.

وأوضحت أدوبي أن هذه الخطوة “تشكل تحولًا جذريًا يعزز إنتاجية صنّاع المحتوى، ويُبسّط عمليات التواصل، ويُحسّن تجربة التعاون الإبداعي للفرق التعليمية والمبدعين على حدٍ سواء”.

وتوفر الميزة استخدامات عديدة، منها تمكين المصممين من تقسيم المهام داخل المستند ذاته، ودعم الفرق الإبداعية في الشركات الكبرى للعمل على المشاريع المعقّدة بنحو متزامن.

وفيما يتعلق بالمصوّرين، تفتح هذه الخاصية المجال للعمل مع العملاء مباشرةً على الملفات، وتلقي التعليقات فوريًا، مما يقلل الوقت اللازم لتعديل المشاريع، الأمر الذي يختصر عملية التنسيق المعتادة.

وفي المجال التعليمي، تُعد الميزة إضافة قيّمة عند تعلّم فوتوشوب، إذ يمكن للمستخدمين متابعة خطوات الخبراء مباشرةً على الملفات نفسها، أو تلقي ملاحظات آنية على مشاريعهم.

وأعلنت أدوبي أنها أطلقت قائمة انتظار للراغبين في تجربة الإصدار التجريبي من الميزة في برنامج فوتوشوب في الحواسيب المكتبية، مع بدء إرسال الدعوات الأولى الأسبوع المقبل.

ولا تؤثر الميزة الجديدة مباشرةً في أدوات تحرير الصور في فوتوشوب، لكنها تُعد إضافة منتظرة تُسهّل سير العمل في بعض السيناريوهات، خاصة للمصورين. وأشارت أدوبي إلى استمرارها بتطوير أدوات جديدة مثل ميزة إزالة الانعكاسات (Reflection Removal).

وتواصل أدوبي بهذه الميزة تقديم حلول مبتكرة لتحسين تجربة المستخدم، مما يعزز مكانتها كشركة رائدة في تقديم أدوات التصميم الإبداعي.