تحذير.. هواتف آيفون عُرضة للاستهداف عبر تطبيق iMessage

تعرّض مستخدمو هواتف آيفون الذين يعتمدون على تطبيق الرسائل iMessage حديثًا لموجة من الرسائل الاحتيالية التي تتضمن روابط خبيثة. وتهدف هذه الرسائل إلى خداع المستخدمين للرد عليها، مما يؤدي إلى تفعيل روابط تُحمّل برمجيات خبيثة قادرة على سرقة بياناتهم الشخصية.

وأشار موقع BleepingComputer إلى أن هذه الهجمات تعتمد على تقنية تُعرف باسم “smishing”، وهو مصطلح يشير إلى عمليات التصيد عبر الرسائل القصيرة، إذ تتنكر بعض الرسائل في شكل إشعارات مزيفة، مثل إشعار بفشل توصيل طرد من شركة شحن.

وإذا وقع المستخدم ضحية لهذه الحيلة، يتعرض جهازه لوابل من الرسائل الاحتيالية الأخرى التي تغمر تطبيق iMessage. وبحسب التقرير، فقد بدأت هذه الحيلة بالانتشار بنحو ملحوظ منذ الصيف الماضي.

وللحماية من هذه الهجمات، يُنصح بعدم التفاعل مع الرسائل المجهولة، وتجنب الرد عليها أو النقر على أي روابط مُرفقة. وفي حال الشك بأن جهة ما قد تحاول التصيّد أو الاحتيال، يجب التواصل مع المؤسسة المعنية مباشرة، وحظر أي رقم أو بريد إلكتروني يُحتمل أن يكون مرتبطًا بعمليات احتيالية.

ويُنصح أيضًا بتجنب إدخال المعلومات الحساسة أو مشاركة بيانات البطاقة الائتمانية عبر تطبيق iMessage أو أي رابط في رسائل غير موثوقة.

وتؤكد آبل دومًا أهمية الالتزام بتعليمات الأمان، وتعزيز إعدادات الخصوصية في آيفون، مما يحد قدرة الروابط الاحتيالية على العمل. ويضم تطبيق iMessage نفسه وسائل أمان، لكن يجب أن يبقى المستخدمون في حالة يقظة للحفاظ على أمان بياناتهم.