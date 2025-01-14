هاتف سامسونج Galaxy S25 Slim القادم.. أبرز المواصفات المُتوقعة ووقت الإطلاق

لم يبقَ الكثير من الوقت على عقد أول حدث تقني كبير لشركة سامسونج هذا العام Galaxy Unpacked 2025 الذي سيُعقد في تاريخ 22 من يناير الجاري، ومن شبه المؤكد أن الشركة ستعلن ليس ثلاثة، بل أربعة هواتف ضمن سلسلة Galaxy S25 خلال هذا الحدث. والهاتف الرابع الجديد في السلسلة هو “Galaxy S25 Slim” الذي من المُتوقع أن يُباع بسعر أعلى قليلًا من طراز S25 Plus لكنه أقل من طراز S25 Ultra.

إليك أبرز التوقعات عن مواصفات هاتف Galaxy S25 Slim القادم من سامسونج:

يأتي بتصميم نحيف:

على عكس بقية الهواتف في سلسلة Galaxy S25، لم تُسرَّب أي صورة لهاتف S25 Slim حتى الآن. لكن الشائعات والتسريبات تشير إلى أن الهاتف سيأتي بتصميم مختلف قليلًا عن بقية المجموعة، وأن سامسونج ستستخدم تصميم S25 Slim كقاعدة لتصميم سلسلة S26 في العام المقبل.

سيأتي الهاتف بتصميم نحيف جدًا، إذ يبلغ سمكه قرابة 6.5 ملم فقط، وهو أنحف من معظم الهواتف المتوفرة في الوقت الحالي التي يتراوح سمكها بين 8 ملم و 9 ملم.

يتمتع بمواصفات قوية:

من المتوقع أن يأتي Galaxy S25 Slim بمواصفات عالية المستوى، كونه جزءًا من سلسلة الهواتف الرائدة لشركة سامسونج، ومن المُتوقع أن يكون سعره قريبًا من سعر طراز S25 Ultra.

تشير الشائعات إلى أن شاشة الهاتف ستأتي بقياس قدره 6.66 بوصات، تمامًا مثل طراز S25 Plus. وأما المعالج، فسيكون أحدث إصدار من كوالكوم وهو Snapdragon 8 Elite.

وفيما يتعلق بالبطارية، لا توجد معلومات مؤكدة عن سعتها، لكن من المُتوقع أن تكون سعتها بين 4700 و 5000 ميلي أمبير في الساعة.

يتضمن نظام كاميرا متطور:

من المُتوقع أن يأتي S25 Slim مع نظام كاميرا يتمتع بمواصفات قريبة من مواصفات نظام الكاميرا الخاص بطراز Ultra، وتشير التسريبات إلى أن نظام الكاميرا في الهاتف الجديد سيأتي بالمواصفات التالية:

العدسة الرئيسية ستتضمن مستشعر ISOCELL HP5 بدقة قدرها 200 ميجابكسل، وبحجم يبلغ 1/1.56 بوصة، أو 1/1.3 بوصة.

وأما العدسات الفائقة الاتساع (ultrawide) والمقربة (telephoto)، فستتضمن مستشعر JN5 من سامسونج بدقة قدرها 50 ميجابكسل وحجم يبلغ 1/2.76 بوصة. وستدعم العدسة المقربة التقريب البصري حتى 3.5x. ومع ذلك، لن يحتوي S25 Slim على عدسة مقربة ثانية كالمتوفرة في طراز ألترا.

السعر وتاريخ الإطلاق:

لا توجد معلومات مؤكدة فيما يتعلق بالسعر، ولكن من المُتوقع أن يكون أرخص من S25 Ultra وأغلى من S25 Plus. وفيما يتعلق بتاريخ إطلاقه، من المُتوقع أن تعلنه الشركة خلال حدث Unpacked هذا الشهر، لكنه سيستغرق بعض الوقت قبل طرحه في الأسواق، أي أنه سيُطرح بعد مدة من طرح الهواتف الثلاثة الأخرى في السلسلة.