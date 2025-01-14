مقارنة بين هاتفي OnePlus 13 و Pixel 9 Pro XL

يُعدّ هاتفا OnePlus 13 و Pixel 9 Pro XL من أبرز الهواتف الذكية الرائدة. ويتميز كلاهما بمواصفات تقنية متقدمة وتصاميم جذابة، ويُباعان بأسعار متقاربة؛ مما يجعل الاختيار بينهما صعبًا.

فإذا كنت تبحث عن هاتف رائد يعمل بنظام أندرويد، وتفكر في هاتفي OnePlus 13 و Pixel 9 Pro XL، يمكن للمقارنة التالية مساعدتك في اتخاذ القرار النهائي:

التصميم والشاشة:

يأتي OnePlus 13 بتصميم أنيق مع جهة خلفية من الزجاج أو الجلد الصناعي، ويتوفر بثلاثة ألوان، هي: الأسود، والأزرق، والأبيض. ويبلغ وزنه 210 جرامات. وقد حصل هذا الهاتف على تصنيف IP69 لمقاومة الماء والغبار، مما يشير إلى قدرته على تحمل العوامل الخارجية.

وأما Pixel 9 Pro XL فيتميز بتصميم أنيق مع جهة خلفية من الزجاج غير اللامع، ويمتاز بأنه مقاوم للغبار والماء وفقًا لمعيار IP68، ويتوفر بأربعة ألوان، هي: الأسود، والوردي، والرمادي، والأبيض. وهو أثقل من هاتف ون بلس؛ إذ يبلغ وزنه 221 جرامًا.

وفيما يتعلق بمواصفات الشاشات، يضم كلا الهاتفين شاشات بمقاس قدره 6.8 بوصات، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا. لكن شاشة OnePlus 13 تتميز بدقة تبلغ 1440 × 3168 بكسلًا، مع سطوع يصل إلى 4500 شمعة في المتر المربع، مما يجعلها أكثر إشراقًا ووضوحًا مقارنة بشاشة هاتف جوجل Pixel 9 Pro XL التي تأتي بدقة قدرها 1344 × 2992 بكسلًا، مع سطوع يصل إلى 3000 شمعة في المتر المربع.

الأداء والمعالج:

يعمل OnePlus 13 بمعالج Snapdragon 8 Elite من كوالكوم، المصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر، ويوفر أداءً فائق السرعة وكفاءة في استهلاك الطاقة. ويأتي هذا الهاتف مع ذاكرة وصول عشوائي تصل سعتها إلى 24 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية تصل سعتها إلى تيرابايت واحد.

وأما Pixel 9 Pro XL فيعمل بمعالج Tensor G4 من جوجل المصنع بتقنية تبلغ 4 نانومتر، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة تبلغ 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية تصل سعتها إلى تيرابايت واحد. ومع أن معالج Tensor G4 يقدم أداءً جيدًا، فإنه أقل قوة مقارنةً بمعالج Snapdragon 8 Elite، مما يجعل OnePlus 13 يتفوق في قوة الأداء على هاتف جوجل.

كلا الهاتفين يدعمان مزايا الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية، وتسهيل أداء العديد من المهام، ومن أبرز مزايا الذكاء الاصطناعي المضمنة في هاتف ون بلس 13:

البحث الذكي: يفهم نظام الذكاء الاصطناعي OnePlus AI المعلومات التي في الملفات والملاحظات الموجودة على الجهاز، ويسهل لك العثور على ما تريده باستخدام المطالبات المكتوبة بلغة طبيعية.

مزية البحث الدائري: تسمح لك برسم دائرة حول أي صورة أو مقطع فيديو أو نص للبحث عنه باستخدام محرك بحث جوجل دون الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات.

مساعد الذكاء الاصطناعي Gemini من جوجل: يمكنه المساعدة في أداء العديد من المهام، وإجراء محادثات تحاكي المحادثات البشرية.

وأما هاتف جوجل فيتضمن مجموعة واسعة من مزايا الذكاء الاصطناعي غير روبوت Gemini المدمج، وأبرزها:

مزية Pixel Studio التي تسمح لك بإنشاء صور وملصقات مخصصة.

تطبيق Pixel Screenshots الذي يخزن جميع لقطات الشاشة وينظمها ويسهل العثور على أي لقطة شاشة، ويمكنك تعرف كيفية استخدامه في مقال: “ كيفية استخدام تطبيق Pixel Screenshots الجديد من جوجل “.

مجموعة جديدة من مزايا تحرير الصور بالذكاء الاصطناعي.

مزية ملاحظات المكالمات (Call Notes) التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتوفير ملخص للمعلومات الرئيسية التي ذُكرت في المكالمة.

يعمل OnePlus 13 بواجهة OxygenOS 15 المستندة إلى أندرويد 15، وسيتلقى تحديثات أمنية لمدة تبلغ ست سنوات، وتحديثات لنظام التشغيل لمدة تبلغ أربع سنوات. وأما Pixel 9 Pro XL فيعمل بنظام أندرويد 14 مع إمكانية الترقية إلى أندرويد 15، ويدعم تحديثات نظام التشغيل لمدة تبلغ سبع سنوات.

الكاميرا:

يحتوي OnePlus 13 على نظام كاميرا ثلاثي العدسات مطور بالتعاون مع شركة Hasselblad، وتأتي كل عدسة بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وأما Pixel 9 Pro XL فيضم نظام كاميرا احترافي يتضمن كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، وتأتي العدسة الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 48 ميجابكسل.

وفيما يتعلق بالكاميرات الأمامية فتأتي بدقة قدرها 42 ميجابكسل في هاتف Pixel 9 Pro XL، وأما في هاتف OnePlus 13 فتأتي بدقة قدرها 32 ميجابكسل.

يمكن لهاتف Pixel 9 Pro XL التقاط صور احترافية وذات جودة عالية وتمتاز بالوضوح في جميع ظروف الإضاءة، كما يتضمن تطبيق الكاميرا المدمج في الهاتف مجموعة من مزايا تحرير الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تساعدك في تحرير الصور بعد التقاطها، وهذه المزايا تجعل هاتف جوجل خيارًا مناسبًا لهواة التصوير. ومع أن هاتف ون بلس يمكنه التقاط صور عالية الوضوح والجودة، فإن هاتف جوجل يتفوق عليه في مجال التصوير الفوتوغرافي.

البطارية والشحن:

يحتوي OnePlus 13 على بطارية ضخمة تبلغ سعتها 6000 ميلي أمبير في الساعة، وتدعم الشحن السريع بقدرة تبلغ 100 واط، مما يتيح شحن الهاتف بالكامل خلال 36 دقيقة. كما تدعم الشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 50 واطًا والشحن اللاسلكي العكسي.

وأما Pixel 9 Pro XL فيحتوي على بطارية تبلغ سعتها 5060 ميلي أمبير في الساعة، وتدعم الشحن السريع بقدرة تبلغ 37 واطًا، وتصل نسبة الشحن إلى 70% خلال نصف ساعة، كما تدعم الشحن اللاسلكي (Pixel Stand) بقدرة تبلغ 23 واطًا، والشحن اللاسلكي (Qi) بقدرة تبلغ 12 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي.

السعر:

يُباع هاتف ون بلس 13 بسعر قدره 1000 دولار للطراز الذي يأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة تبلغ 16 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 512 جيجابايت. ويُباع هاتف Pixel 9 Pro XL بسعر يبدأ من 1099 دولارًا.

أيهما تختار؟

يقدم كلا الهاتفين تجربة مميزة بفضل مواصفاتهما المتقدمة، ويُباعان بأسعار متقاربة. وإذا كنت تبحث عن أداء فائق القوة، وشاشة مشرقة وعالية السطوع، وسرعة شحن عالية، فإن OnePlus 13 يُعَدّ خيارًا مناسبًا. وأما إذا كنت تفضل الهواتف التي توفر تجربة تصوير متقدمة مع دعم طويل الأمد لتحديثات نظام التشغيل، فإن Pixel 9 Pro XL سيكون الخيار المناسب لك.

المواصفات الكاملة لهاتفي OnePlus 13 و Pixel 9 Pro XL:

المواصفات OnePlus 13 Pixel 9 Pro XL المعالج معالج كوالكوم (Snapdragon 8 Elite) الثماني النوى، والمصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر. معالج (Google Tensor G4) الثماني النوى والمصنّع بتقنية قدرها 4 نانومتر. الشاشة من نوع (LTPO AMOLED) بقياس قدره 6.82 بوصات. من نوع (LTPO OLED) بقياس قدره 6.8 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256، أو 512 جيجابايت، أو تيرابايت واحد. 128، أو 256 أو 512 جيجابايت، أو تيرابايت واحد. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 12، أو 16 أو 24 جيجابايت. 16 جيجابايت. دعم بطاقة microSD لا يدعم. لا يدعم. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 50 ميجابكسل. ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 48 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 32 ميجابكسل. أحادية العدسة بدقة قدرها 42 ميجابكسل. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6/7، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC)، وتقنية البلوتوث 5.4. شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6e/7، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC)، وتقنية البلوتوث 5.3. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. نظام التشغيل أندرويد 15. أندرويد 14. البطارية 6000 ميلّي أمبير في الساعة. 5060 ميلي أمبير في الساعة. الألوان الأسود، والأبيض، والأزرق. الوردي، والأبيض والرمادي والأسود. الوزن 210 جرامات. 221 جرامًا. السعر 1000 دولار للطراز الذي يأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة تبلغ 16 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 512 جيجابايت. يبدأ من 1099 دولارًا .