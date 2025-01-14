مع اقتراب حظر تيك توك.. تطبيق صيني آخر يتصدر متجر آب ستور

صعد تطبيق التواصل الاجتماعي الصيني RedNote، المعروف أيضًا باسم Xiaohongshu، إلى صدارة التطبيقات في متجر آبل للتطبيقات “آب ستور” في الولايات المتحدة، وذلك بالتزامن مع اقتراب تنفيذ الحظر المحتمل لتطبيق تيك توك.

ويقدّم تطبيق RedNote مزيجًا من الصور ومقاطع الفيديو القصيرة والمنشورات النصية عبر تبويبات وأقسام مختلفة تضم المتابعين أو المحتوى المُقترح أو المحتوى المتعلق بالنطاق الجغرافي القريب، وبذلك يُعد شبيهًا بمنصتي إنستاجرام وثردز معًا.

ويبدو أن التطبيق يجذب شريحة متزايدة من المستخدمين الأمريكيين، إذ تظهر منشورات باللغة الإنجليزية بجانب منشورات أخرى مكتوبة بالصينية في صفحة استكشاف المحتوى. وأطلق بعض المستخدمين الأمريكيين على أنفسهم لقب “لاجئي تيك توك”، في حين عبّر آخرون عن رغبتهم في البحث عن مجتمع جديد بديل بسبب احتمالية حظر تيك توك. كما تضمنت بعض المنشورات أسئلة موجهة للمستخدمين الصينيين.

وتأسس RedNote في عام 2013 كتطبيق يركز على التسوق، لكنه شهد تطورًا ليصبح منصة تواصل اجتماعي بارزة، إذ تجاوز عدد مستخدميه النشطين شهريًا 300 مليون مستخدم، وحقق أكثر من مليار دولار من الأرباح العام الماضي، وفقًا لما ذكرته وكالة بلومبرغ.

ويأتي هذا التوجه نحو RedNote في وقت تناقش فيه المحكمة العليا الأمريكية قانونًا قد يؤدي إلى حظر تيك توك أو إجبار الشركة الأم بايت دانس، التي تتخذ من الصين مقرًا لها، على بيع التطبيق لشركة أمريكية. ومن المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها بشأن هذه القضية بحلول 19 يناير الجاري.

يُذكر أن الحظر المحتمل لتيك توك قد يؤثر أيضًا في تطبيقات صينية أخرى، مثل RedNote و WeChat، بالإضافة إلى تطبيقات أخرى تابعة لشركة بايت دانس، مثل تطبيق التواصل الاجتماعي Lemon8 وتطبيق تحرير الفيديو CapCut.