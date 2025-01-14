مثل إكس.. ميتا تختبر ميزة “ملاحظات المجتمع” في منصة ثردز

بدأت شركة ميتا اختبار ميزة جديدة تحمل اسم “ملاحظات المجتمع Community Notes” في منصتها الاجتماعية ثردز Threads، في خطوة تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم وتعزيز تفاعل المستخدمين.

وتأتي هذه الخطوة كبديل لبرنامج التحقق من المعلومات الذي كانت تعتمده الشركة سابقًا، مما يعكس توجهًا جديدًا نحو تعزيز حرية التعبير، وتمكين المستخدمين من تأدية دور مباشر في تقييم المحتوى.

ونشر بعض الخبراء صورًا مسربة لميزة “ملاحظات المجتمع” التي تختبرها ميتا حاليًا في منصة ثردز. ووفقًا للصور، سيظهر للمستخدمين خيار جديد بعنوان “كتابة ملاحظة مجتمعية” ضمن القائمة التي يمكن الوصول إليها من الزاوية العلوية لأي منشور.

وعند النقر على هذا الخيار، سيتمكن المستخدمون من تقديم ملاحظاتهم على المحتوى المنشور بنحو مجهول. وإذا صُنّفت الملاحظة على أنها مفيدة، ستظهر أسفل المنشور.

وتشبه هذه الآلية إلى حد بعيد نظام “ملاحظات المجتمع” المستخدم في منصة إكس، وهو نظام تعديل محتوى يعتمد على المصادر الجماعية، إذ يُمكن للمستخدمين المساهمة في إضافة سياق ومعلومات إضافية إلى المنشورات التي يرونها مضللة أو تحتاج إلى توضيح. وتهدف هذه الميزة إلى مكافحة انتشار المعلومات المضللة والأخبار الكاذبة في المنصة من خلال توفير معلومات موثوقة ومدعومة بالمصادر.

ولا تُعد ميزة “Community Notes” التغيير الوحيد الذي تشهده ثردز، إذ تتحول ميتا نحو إستراتيجية جديدة لإدارة المحتوى مع السماح بمشاركة المحتوى السياسي و الترويج له، كما سيتمكن المستخدمين من التحكم في معدلات ظهور المحتوى السياسي عبر ثلاثة مستويات مختلفة يمكن ضبطها من إعدادات الحسابات.

وما زال من غير الواضح إذا كانت ميزة “ملاحظات المجتمع” أو أدوات ضبط المحتوى السياسي ستعالج فعليًا المشكلات التي يواجهها المستخدمون في ثردز، أو إذا كانت ستسهم في تحسين تجربتهم. ومع ذلك، تُظهر هذه التحركات رغبة ميتا في تعزيز صورة حرية التعبير التي تحاول تبنيها بعد انتقادات واسعة لها خلال السنوات الأخيرة بقمع المحتوى في منصاتها والمبالغة في إزالة المنشورات.