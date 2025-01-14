علامات تدل على أن حسابك على جوجل قد تعرّض للاختراق

خدمة جيميل (Gmail) هي واحدة من أكثر خدمات البريد الإلكتروني المجانية شيوعًا، وتضم قرابة ملياري مستخدم نشط حول العالم. والوصول إلى جيميل يكون عبر حسابك الخاص على جوجل الذي يسمح لك أيضًا بالوصول إلى خدمات جوجل الأخرى، مثل: Google Ads ويوتيوب و Google Play. وبسبب هذا التكامل، فإن اختراق حسابك على جوجل يمكن أن يمنح القراصنة إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من البيانات، مثل: رسائل البريد الإلكتروني والمستندات والصور وحتى التفاصيل المالية.

وباستخدام هذه المعلومات، يمكنهم خداع جهات الاتصال الخاصة بك عبر الرسائل غير المرغوب فيها أو رسائل التصيد الاحتيالي أو المرفقات الضارة أو حتى ابتزازك. لذلك أصبح من المهم معرفة العلامات التي تدل على أن حسابك على جوجل قد تعرّض للاختراق، وما الطرق التي يمكنك اتباعها للتعامل مع هذه المشكلة.

كيف تعرف أن حسابك على جوجل قد تعرض للاختراق؟

مع أن جوجل تطبق إجراءات أمان قوية لحماية حسابات المستخدمين، ما يزال بإمكان القراصنة الوصول إلى حسابك بطرق مختلفة، مثل: استخدام بيانات الاعتماد المسروقة من تسريبات البيانات أو رسائل التصيد الاحتيالي، بالإضافة إلى البرامج الضارة أو الاتصال عبر شبكات الواي فاي غير الآمنة.

وهناك عدة علامات تشير إلى أن حسابك قد تعرض للاختراق، أبرزها:

تغييرات في إعدادات الأمان:

إذا لاحظت أي تغييرات في إعدادات الأمان الخاصة بحسابك لم تقم بها بنفسك، فهذا دليل واضح على أن حسابك قد تعرض للاختراق.

فقد تكتشف أن رقم الهاتف الخاص باسترداد الحساب أو عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالاسترداد قد تغير، أو أن اسم الحساب تغير. وقد تجد أيضًا أن السؤال الأمني الخاص بك قد تغير، أو أن التحقق بخطوتين قد تعطل دون علمك. كل هذه علامات تدل على أن القراصنة قد وصلوا إلى حسابك وبدأوا بالتحكم فيه.

أنشطة غير عادية:

قد تلاحظ أنشطة غير عادية في خدمات جوجل المختلفة التي تستخدمها، مثل رسائل بريد إلكتروني مفقودة أو محذوفة، أو رسائل أرسلت دون علمك. وإذا كنت تمتلك قناة على يوتيوب، قد ترى مقاطع فيديو لم ترفعها بنفسك أو تغييرات في ملفك الشخصي. كما يمكن أن يظهر نشاط غير معروف على Google Drive، أو مشاركة صور على Google Photos دون إذنك. وقد تلاحظ هذه الأنشطة الغريبة بنفسك، أو ينبهك بها بعض جهات الاتصال بعد ملاحظتهم تغير نشاطك.

نشاط مالي غريب:

من أكثر العلامات المقلقة لاختراق حسابك اكتشاف وجود معاملات مالية غير مصرح بها. فقد تجد عمليات شراء لم تقم بها بنفسك باستخدام Google Pay، أو إضافة طرق دفع جديدة مثل بطاقات ائتمان أو بطاقات هدايا لم تضفها بنفسك. والأمر نفسه قد يحدث في خدمة Google Play.

وصول تنبيه أمني من جوجل:

ترسل جوجل تنبيهات أمنية عند اكتشاف أنشطة غير مألوفة في الحساب. وتُرسل هذه التنبيهات إلى رقم هاتفك أو بريدك الإلكتروني المخصصين لاسترداد الحساب.

قد تشمل هذه التنبيهات تسجيل دخول من جهاز جديد أو زيادة مفاجئة في عدد الرسائل المرسلة. كما ترسل جوجل تنبيهًا إذا حاول شخص تنفيذ إجراء هام، مثل عرض كلمات المرور المخزنة.

ماذا تفعل إذا تعرض حسابك على جوجل للاختراق؟

إذا لاحظت أي من العلامات السابقة التي تدل على أن حسابك على جوجل قد تعرض للاختراق، يجب أن تتصرف بسرعة لتقليل الأضرار، خاصة إذا كان القراصنة قد تمكنوا من الوصول إلى المعلومات المالية.

وفيما يلي الخطوات التي يجب اتباعها:

تفعيل التحقق بخطوتين

فعّل خاصية التحقق بخطوتين فورًا. فهذا سيجعل أي محاولة لتسجيل الدخول إلى حسابك مرة أخرى تتطلب خطوة إضافية، مثل: إدخال رمز تحقق أو مفتاح مرور.

التحقق من البرامج الضارة وحذفها

قد يكون القراصنة قد استخدموا برامج ضارة للوصول إلى حسابك. لذلك عليك فحص جهازك باستخدام برنامج مكافحة فيروسات موثوق لإزالة أي برامج مشبوهة.

مراجعة التطبيقات والخدمات الأخرى

تحقق من حساباتك الأخرى التي قد تكون تستخدم فيها كلمة المرور نفسها الخاصة بحسابك على جوجل، وغيّر جميع كلمات المرور إلى كلمات مرور قوية وفريدة.

التواصل مع البنك

اتصل بالبنك الذي تتعامل معه إذا لاحظت أي نشاط مالي غريب.

تحذير جهات الاتصال

أبلغ جميع جهات الاتصال الخاصة بك بأن حسابك قد تعرض للاختراق لتحذيرهم من أي رسائل مشبوهة قد تصلهم منك.

كيفية حماية حسابك من الاختراق

لحماية حسابك، استخدم كلمة مرور قوية، وفعّل التحقق بخطوتين، وحدّث جميع البرامج والتطبيقات التي تستخدمها. كما ينبغي تجنب النقر على الروابط غير الموثوقة أو الرد على الرسائل المشبوهة.