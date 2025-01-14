شاومي تُطلق شاحنًا محمولًا بسرعة شحن فائقة

أعلنت شاومي إطلاق شاحن محمول جديد في الأسواق العالمية (Xiaomi 165W Power Bank 10000)، وهو جهاز شحن متنقل فائق السرعة مصمم لتلبية احتياجات المستخدمين الذين يريدون شحنًا سريعًا وفعّالًا لأجهزتهم المتعددة.

ويتميز الشاحن المحمول الجديد (الباور بانك) بتصميم مدمج يزن 318 جرامًا فقط بأبعاد قدرها 143 × 48 × 36 ملم، مما يجعله سهل الحمل، لكن ما يميزه حقًا هو قدرته على الشحن بسرعة وبقدرة تصل إلى 165 واطًا عبر منفذي USB-C، إذ يسمح بشحن جهازين في وقت واحد بقوة قدرها 120 واطًا، و 45 واطًا على الترتيب.

وتطرح الشركة الشاحن أيضًا مزودًا بكابل USB-C مدمج، مما يُسهل عملية الشحن، ويُغني عن حمل كابلات إضافية.

ويمكن شحن الجهاز نفسه بقوة تصل إلى 90 واطًا، مما يُمكّنه من الوصول إلى نسبة شحن قدرها 75% في 15 دقيقة فقط، وشحن كامل في 35 دقيقة.

ويحتوي الجهاز على بطارية سعتها 10,000 ميلي أمبير، ويحمل شاشة مدمجة لعرض حالة البطارية، ومعلومات الشحن بشكل واضح ومُبسّط.

ويبلغ سعر الجهاز 50 دولارًا أمريكيًا، وهو متوفر حاليًا في أسواق محددة في أوروبا وآسيا، ومن المتوقع إطلاقه في المزيد من الأسواق.

ويُعد شاحن شاومي المحمول الجديد إضافة قوية إلى سوق أجهزة الشحن المتنقلة، إذ يُقدم مزيجًا فريدًا من سرعة الشحن الفائقة والتصميم الجيد والمزايا المتعددة، مما يجعله خيارًا مثاليًا للمستخدمين الذين يتنقلون باستمرار، ويحتاجون إلى شحن أجهزتهم بسرعة وكفاءة.

وأعلنت شاومي إطلاق شاحن آخر أقل ثمنًا (Xiaomi 33W Power Bank 10000) بقوة شحن تصل إلى 33 واطًا بسعر قدره 25 دولارًا أمريكيًا.