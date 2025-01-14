حوّل صورتك إلى ملصق.. واتساب تطلق مزايا جديدة للكاميرا والملصقات

أعلنت شركة ميتا إضافة مجموعة من المزايا الجديدة إلى منصة المراسلة الفورية واتساب، وتشمل تلك المزايا تأثيرات كاميرا مبتكرة، وتحويل صور السيلفي إلى ملصقات، وتفاعلات أسرع مع الرسائل، وخيارًا لمشاركة حزم الملصقات مباشرةً مع مستخدمي التطبيق.

وتتيح التأثيرات الجديدة للمستخدمين الاختيار بين أكثر من 30 خلفية وفلترًا وتأثيرًا لتحسين الصور والمقاطع المُرسلة في المحادثات الفردية والجماعية. ويمكن الوصول إلى هذه التأثيرات عند تسجيل الصور أو مقاطع الفيديو عبر الكاميرا المُدمجة داخل التطبيق.

وضمن المحادثات، أصبح بإمكان المستخدمين التفاعل بسرعة مع الرسائل عبر النقر المزدوج مع عرض التفاعلات (أو الوجوه التعبيرية) الأكثر استخدامًا.

ومن أبرز المزايا الجديدة إمكانية تحويل صور السيلفي إلى ملصقات شخصية. وعند فتح قسم الملصقات والنقر على أيقونة “إنشاء”، يظهر خيار استخدام الكاميرا لالتقاط صورة سيلفي، وتحويلها إلى ملصق مُخصص.

وبالإضافة إلى ذلك، أصبح بإمكان المستخدمين مشاركة حزم الملصقات بسهولة مع الأصدقاء. ولإتمام ذلك، يمكن الانتقال إلى أي محادثة، وفتح قسم الملصقات، ثم الضغط على الزر الثلاثي النقاط بجوار الحزمة المطلوبة، ثم اختيار “إرسال”، لإرسال الحزمة مباشرةً عبر المحادثة.

ومن الجدير بالذكر أن الميزة الخاصة بملصقات السيلفي متاحة حاليًا لمستخدمي أندرويد فقط، على أن تتوفر قريبًا لمستخدمي iOS.

وعملت ميتا حديثًا على تحسين مزايا الملصقات في واتساب. وفي أكتوبر الماضي، أضاف التطبيق مكتبة ملصقات GIPHY، ومحررًا يتيح للمستخدمين إنشاء الملصقات وتعديلها بسهولة ومشاركتها مع الآخرين.

وتوفر هذه التحديثات تجربة أكثر تفاعلية وإبداعًا للمستخدمين دون الحاجة إلى أي أدوات إضافية، مما يعزز مكانة واتساب كأحد أبرز تطبيقات المراسلة الفورية عالميًا.