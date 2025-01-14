بسبب الهلاوس.. أمازون تؤخر إطلاق الجيل الجديد من أليكسا

كشفت تقارير حديثة أن أمازون ما زالت تواجه عقبات تقنية تعوق إطلاق نسخة مطوّرة من مساعدها الصوتي “أليكسا” المدعوم بالذكاء الاصطناعي التوليدي.

وكانت الشركة تخطط لإطلاق المساعد الصوتي الجديد في أكتوبر الماضي، لكن عملية الإطلاق تأجلت إلى موعد غير محدد في عام 2025.

وأوضح روهيت براساد، رئيس فريق الذكاء الاصطناعي العام (AGI) في أمازون، أن إحدى أبرز العقبات هي مشكلة “الهلاوس”، وهي النتائج الخطأ أو غير الدقيقة التي تنتجها تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وشدّد على ضرورة تقليل هذه الأخطاء إلى “ما يقارب الصفر”، نظرًا إلى أن المستخدمين يعتمدون على أليكسا طوال اليوم، وفقًا لما ذكرته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.

وأضاف براساد أن الهلاوس ما زالت “مشكلة مطروحة في المجال”، لكن فريقه يبذل جهودًا مكثفة لحلها. وبجانب ذلك، تعمل أمازون على تحسين سرعة استجابة أليكسا، إذ يتوقع المستخدمون الحصول على ردود فورية عند طرح الأسئلة أو تنفيذ المهام.

وأشار براساد إلى أن “المرحلة النهائية” لتطوير أليكسا معقّدة للغاية بسبب العدد الكبير من الخدمات والتطبيقات الخارجية التي تتكامل مع المساعد الصوتي، وأكّد أن الفريق يعمل على ضمان توافق المساعد الجديد مع مئات التطبيقات والخدمات من الأطراف الخارجية.

وسيعمل الإصدار القادم من أليكسا باستخدام نماذج Claude AI التابعة لشركة أنثروبيك، بالإضافة إلى نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بأمازون مثل “Amazon Nova“. ومن المتوقع أن يتطلب المساعد الجديد اشتراكًا مدفوعًا، مما يوفر مصدر دخل إضافيًا للشركة.

وفي ظل الجهود المكثّفة لأمازون، لا يبدو أن الإصدار الجديد سيُطرح في القريب العاجل. ووفقًا لمصدر داخل الشركة، فإن هناك العديد من المهام التي يجب إنجازها، مثل تحسين دقة الأداء بنسبة تقترب من 100%، وإضافة فلاتر أمان مخصصة للأطفال، واختبار تكاملات متعددة قبل الإطلاق.

وحتى الآن، تظل أمازون ملتزمة بتحسين تجربة أليكسا، لكنها تواجه تحديات تقنية تتطلب مزيدًا من الوقت والتطوير لضمان تقديم منتج متكامل يلبي توقعات المستخدمين.