بتصميم مفتوح.. هونر تطلق سماعات Honor Earbuds Open

أعلنت شركة هونر إطلاق سماعاتها الجديدة Honor Earbuds Open بالتزامن مع بدء طرح سلسلة هواتف Magic 7 Pro في الأسواق العالمية، بعد إطلاقها الأول في السوق الصينية العام الماضي.

وتتميز سماعات Honor Earbuds Open بتصميم مفتوح هلالي خفيف الوزن، وهي مصنوعة من السيليكون ومزودة بخُطّاف على شكل حرف “C”، مما يضمن متانة ومرونة للسماعات، ويجعلها مناسبة للارتداء لمدد طويلة، وملائمة للمستخدمين الذين يرتدون النظارات.

وتأتي السماعات بمكبر صوت ديناميكي حجمه 16 ملم، وتدعم الصوت المكاني، وهي حاصلة على تصنيف IP54 لمقاومة الماء والغبار، وتتيح ميزة الترجمة الفورية بالذكاء الاصطناعي للمستخدمين التواصل بلغات مختلفة مع وضع “Shared Mode” الذي يُسهّل المحادثات الثنائية في الوقت الفعلي.

وتحتوي السماعات على نظام هجين لإلغاء الضوضاء اعتمادًا على 3 ميكروفونات، وهو يعزز جودة الصوت في أثناء المكالمات وتشغيل الموسيقى، إلى جانب ميزة AI Privacy Call للحد من تسرّب الصوت في أثناء المكالمات.

وتدعم السماعات البلوتوث 5.2 مع إمكانية الاتصال بجهازين في وقت واحد، إلى جانب التحكم باللمس لتنفيذ مهام مختلفة، وذلك عبر النقر المزدوج والثلاثي والتمرير والضغط المطول.

وتوفر السماعات 6 ساعات من الاستخدام المتواصل مع كل شحنة، ويصل عمر البطارية الإجمالي إلى 22 ساعة مع علبة الشحن، كما تدعم السماعات الشحن السريع، إذ يمكن الحصول على ساعتين من الاستخدام بعد شحنها لمدة قدرها 15 دقيقة فقط، في حين تستغرق العلبة نحو 110 دقائق للشحن الكامل.

وتتوفر سماعات Honor Earbuds Open بلونين، هما الأسود والذهبي، بسعر قدره 150 دولارًا أمريكيًا. ومن المتوقع أن تُطلق قريبًا في العديد من الأسواق.