أدوبي تطلق أداة جديدة لتحرير آلاف الصور بنقرة واحدة

أعلنت شركة أدوبي إطلاق أدوات جديدة معتمدة على الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهي مصممة لمساعدة المحترفين في تحرير الصور بكميات ضخمة وتنفيذ المهام الإبداعية بسهولة غير مسبوقة.

وقدّمت أدوبي خاصية Bulk Create المتوفرة الآن في إصدار تجريبي في منصة Adobe Firefly عبر الويب، وتتيح هذه الأداة تحرير ما يصل إلى 10 آلاف صورة دفعة واحدة بضغطة زر، وفقًا لما ذكرته الشركة.

وتتيح هذه الميزة بعض الخيارات الأساسية، مثل إزالة الخلفيات واستبدالها، إذ يمكن للمستخدمين تحميل الصور وإزالة الخلفيات منها بسرعة، واستبدالها بخلفيات جديدة أو توليد خلفيات باستخدام نموذج Firefly الخاص بالشركة.

وتوفر الأداة أيضًا قوالب مخصصة لمنصات التواصل الاجتماعي والإعلانات، وتعمل هذه الخاصية عبر تمديد خلفيات الصور لتناسب الأبعاد المطلوبة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ويمكن للمستخدمين تحميل الصور من مصادر متعددة، مثل خدمات التخزين السحابي أو حواسيبهم الشخصية، كما يُتاح حفظ الصور بتنسيقات PNG و JPG حاليًا، مع خطط لدعم تنسيق PSD الخاص ببرنامج Photoshop قريبًا.

وإلى جانب Bulk Create، أعلنت أدوبي عددًا من المزايا والخدمات الجديدة، ومنها واجهة برمجة التطبيقات (Firefly Service APIs) التي ستشمل مزايا مثل Custom Models، التي تسمح للمستخدمين بتخصيص نموذج Firefly عن طريق تدريبه على موادهم الخاصة، وستتوفر في وقت لاحق من هذا الشهر، بالإضافة إلى ترجمة الفيديو ومزامنة الشفاه عبر أداة جديدة تدعم 14 لغة، وستتوفر قريبًا ضمن خدمات Firefly API.

وقدّمت أدوبي أيضًا ميزة الصور الرمزية الرقمية (Digital Avatars) التي تعتمد على نموذج تحويل النص إلى كلام، وهي متوفرة حاليًا بنسخة تجريبية، وأداة InDesign التي تسهّل تنسيق النصوص والصور للطباعة والإعلام، وستصبح متاحة في شهر فبراير.

وتهدف الشركة الرائدة في تطوير تطبيقات التصميم والرسومات إلى تسهيل العمليات الإبداعية للمحترفين من خلال الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يتيح لهم تحقيق نتائج مبهرة بسرعة.